„Battleheart Legacy“ ist auf Apple Arcade gestartet. Nachdem wir euch bereits im Laufe des Vormittags auf die Neuheiten auf Apple TV+ aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit Apples Spiele-Abo-Plattform weiter.

„Battleheart Legacy“ steht für Apple Arcade Abonnenten bereit

Battleheart ist wieder da! In neuer Stärke und unter neuem Namen: Battleheart Legacy! Entdeckt eine bunte und detaillierte Fantasiewelt mit eurem einzigartigen Helden, dessen mächtige Fähigkeiten und Gegenstände ihr selbst wählen könnt. Kämpft gegen feindliche Truppen, stoßt auf sonderbare Gestalten und erfahrt die Geschichte eines Königreichs in Not. Werdet ihr in die Rolle eines mächtigen Zauberers oder eines bösen Schurken schlüpfen? Oder wollt ihr lieber einen edlen Ritter oder einen wilden Barbaren spielen? Welchen Weg werdet ihr wohl einschlagen?

Auf dem Weg zu eurem Ziel erwartet euch ein überarbeitetes Echtzeit-Kampfsystem, das auf dem preisgekrönten Spiel „Battleheart“ basiert. Bewegt eure Figur oder greift eure Feinde mit einfachen Berührungen an. Setzt mächtige Spezialzüge im richtigen Moment ein, um die Schlacht für euch zu entscheiden! Hier findet ihr Battleheart Legacy auf Apple Arcade.