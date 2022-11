Immer mal wieder hat sich Samsung in den letzten Jahren mit verschiedenen Werbekampagnen über Apple lustig gemacht. Dies nimmt am heutigen Tag seine Fortsetzung. Mit „On the Fence“ möchte Samsung den Hersteller aus Cupertino erneut veräppeln. Gelingt es?

On the Fence

In dem Samsung-Werbespot „On the Fence“ ist ein Smartphone-Kunde zu sehen, der auf einem Zaun sitzt, um aus seinem bisherigen Ökosystem auszubrechen. Ein vermeintlicher Apple Mitarbeiter spricht den Kunden mit den Worten „Hey, was machst du da oben?“ gefolgt von den Worten „Du kannst nicht auf dem Zaun sitzen“ an. Die Antwort: „„ber auf Seiten von Samsung haben sie zusammenklappbare Telefone und epische Kameras“, antwortet der Mann.

Seine Aussage zieht einen weiteren „Apple“-Kunden an, der sich für faltbare Geräte interessiert, während der Apple-Mitarbeiter versucht, ihm das auszureden. „Wir warten darauf, dass das alles hierher kommt“, erklärt der Mitarbeiter.

„Warum warten? Drüben ist es schon da.“, sagt der potentielle Samsung-Kunde. „Weil wir das tun. Wir warten“, sagt der Apple-Mitarbeiter.

Wie eingangs erwähnt, blickt Samsung auf eine lange Historie, um sich mit verschiedenen Clips über Apple lustig zu machen. Oftmals haben wir es erlebt, dass Samsung erst versucht, Apple durch den berühmten Kakao zu ziehen, nur um kurze Zeit später Apple in Entscheidungen nachzueifern. Auch dieses Mal kann uns der Clip nicht richtig überzeugen.