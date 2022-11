Während Samsung bereits faltbare Geräte anbietet, hält sich Apple – zumindest in der Öffentlichkeit – zurück. Nichtsdestotrotz gehen wir fest davon aus, dass hinter verschlossenen Türen bereits zahlreiche Prototypen getestet werden. Dies dürfte sowohl die Kategorie der Smartphones als auch Tablets umfassen. Zeitnah wird Apple vermutlich keine faltbaren Geräte ankündigen, früher oder später dürfte es jedoch der Fall sein. Samsung rechnet damit, dass Apple im Jahr 2024 ein faltbares Tablet auf den Markt bringen wird.

Samsung erwartet faltbares Apple Tablet im Jahr 2024

Die Kollegen von The Elec berufen sich auf nicht näher genannte Quellen und berichten, dass Samsung in der vergangenen Woche ein Treffen mit Lieferanten hatte, um über den Smartphone-Markt zu sprechen. Bei diesem Meeting sollen Vertreter des südkoreanischen Unternehmens zu verstehen gegeben haben, dass sie erwarten, dass Apple sein erstes faltbares Gerät in zwei Jahren ankündigen wird.

Dabei soll es sich allerdings nicht um ein faltbares Smartphone handeln. Vielmehr soll es sich bei dem ersten faltbaren Gerät von Apple, um ein Tablet oder Laptop handeln. Interessanterweise hatte auch CCS kürzlich zu verstehen gegeben, dass man vor einem faltbaren iPhone mit einem faltbaren iPad oder Laptop rechnet.

Bei dem selben Treffen soll Samsung zudem gesagt haben, dass der Markt für faltbare Smartphones bis 2025 voraussichtlich um 80 Prozent wachsen wird. Das südkoreanische Unternehmen sagte auch, dass 90 Prozent der Benutzer von faltbaren Smartphones davon überzeugt sind, in Zukunft ein weiteres faltbares Gerät zu kaufen.

Samsung gehörte zu den ersten Unternehmen, die ein faltbares Smartphone auf den markt gebracht haben. Aktuell dominiert der südkoreanische Hersteller Hersteller mit seiner Galaxy Z Fold und Galaxy Flip Familie den Markt.