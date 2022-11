Unter dem Motto „Verschenke ein Wow“ läutet Apple am heutigen Tag die Weihnachtszeit 2022 ein. Begleitend dazu haben die Verantwortlichen einen Weihnachtsgeschenke-Guide veröffentlicht, der euch bei der Auswahl der Geschenke helfen soll. Darüberhinaus hat Apple bestätigt, dass Kunde eine verlängerte Rückgabe bis nach Weihnachten erhalten. So kann man schon jetzt Geschenke kaufen und bei Nichtgefallen nach Weihnachten zurückgeben.

Apple feiert die Weihnachtszeit

Rund sieben Wochen trennen uns noch von Heiligabend. Auch wenn augenscheinlich noch ausreichend Zeit bis zum Weihnachtsfest bleibt, läutert Apple in den Apple Stores vor Ort und auf Apple.de die Weihnachtszeit ein. Dabei macht Apple nicht nur auf die innovativste Produktfamilien aller Zeiten von iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods und mehr aufmerksam, sondern geht auch auf Services, Today at Apple Sessions, eine schnelle und kostenlose Lieferung, Funktionen rund um iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura und Co., die verlängerte Rückgabemöglichkeit und Inhalte auf Apple Music, Apple TV+ etc. ein.

Inspiration gefällig?

Bei den Produktion geht Apple auf das gesamt Lineup ein und stellt unter anderem folgende Produkte in den Fokus:

iPhone 14 und iPhone 14 Plus mit beeindruckender Batterielaufzeit und einem neuen Zwei-Kamera-System.

Das fortschrittliche iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max mit einer neuen 48 MP Hauptkamera und der Dynamic Island — eine ansprechende und interaktive neue Art, mit Aktivitäten, Hinweisen und Benachrichtigungen zu interagieren.

Das neu gestaltete iPad und das leistungsstarke neue iPad Pro mit M2.

Das vollständig neu entwickelte MacBook Air mit der Power des M2.

Die völlig neue robuste und leistungsfähige Apple Watch Ultra.

Apple Watch Series 8 — mit den besten Gesundheitsfeatures ihrer Klasse — und die neu gestaltete Apple Watch SE.

Die zweite Generation der AirPods Pro.

Das leistungsstarke Apple TV 4K der nächsten Generation.

Wie bereits erwähnt, geht Apple zudem auf weitere Aspekte und zum Beispiel weihnachtliche Inhalte ein. So findet ihr unter anderem bei Apple Music die passenden Wiedergabelisten, auf Apple TV+ die passenden Serien und Filme (u.a. startet am 18- November „Spirited“) und auf Apple Books gibt es ebenfalls viele Bücher und Hörbücher zu entdecken? Möchtet ihr die Weihnachtspfunde wieder abtrainieren und direkt eure Neujahrsvorsätze in die Tat umsetzen, so werft einen Blick auf Apple Fitness+. Dort findet ihr über 3.000 Workouts und Meditationen im Studio-Stil, die von einem vielfältigen und integrativen Team von Trainern geleitet werden.

Aber auch viele weitere Themen, wie z.B. Inzahlungnahme von Geräten, persönliche Gravur, Finanzierungsmöglichkeiten, Beratung etc. werden thematisiert.

Verlängerte Rückgabe

Insbesondere in Zeit von langen Lieferzeit kann es nicht verkehrt sein, sich Geschenke früh genug zu sichern. Aus diesem Grund gibt es bei Apple eine verlängerte Rückgabe zu Weihnachten. Es heißt

Für qualifizierte Produkte, die ab jetzt bis zum 25. Dezember 2022 ausgeliefert werden, kannst du bis zum 8. Januar 2023 eine Rückgabe veranlassen.

Wenn sich euer Beschenkte nicht über sein Geschenkt freut, so habt ihr die Möglichkeit, das Produkt auch noch nach Weihnachteten zurückzugeben.

-> Hier geht es direkt zum Apple Weihnachtsgeschenke-Guide