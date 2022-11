Apple hat mit Pegatron einen weiteren Montagepartner für die Produktion des iPhone 14 in Indien gewonnen, um seine Produktionsbasis außerhalb Chinas auszubauen.

Apples taiwanesische Montagepartner Foxconn, Wistron und Pegatron haben alle iPhone-Fertigungsstätten in Indien, wo die Modelle iPhone 11, iPhone 12 und iPhone 13 gefertigt werden.

Um das iPhone 14 hatte sich bisher nur Foxconn in Indien gekümmert. Apples Montagepartner hatte im September innerhalb von 10 Tagen nach der weltweiten Markteinführung mit der Herstellung des iPhone 14 in Indien begonnen. Damit hatte Apple das Bestreben unterstrichen, die Produktion seiner neuesten Geräte in einem Land auszuweiten, das sich zu einem wichtigen Produktionsstandort entwickelt.

Nun folgt Pegatron als zweiter Apple-Partner in Indien, der mit der Montage der neuen iPhone 14 Modelle begonnen hat, welche sowohl für die lokale Nachfrage als auch für den Export verwendet werden. Wie Bloomberg berichtet, umfasst Pegatrons neue indische Fabrik im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu mehr als 7.000 Mitarbeiter und hat in diesem Jahr bereits das iPhone 12 hergestellt.

Der renommierte Analyst Ming-Chi Kuo teilte zudem die Erwartung mit, dass Apples Aktivitäten in Indien weiter wachsen werden, mit dem „mittel- bis langfristigen Ziel“, 40-45 % der iPhones aus diesem Land zu beziehen.

As a result, iPhones made by Foxconn in India will grow by at least 150% YoY in 2023, and the medium/long-term goal is to ship 40-45% of iPhones from India (vs. the current 2-4%), meaning Foxconn’s iPhone production capacity in India will increase rapidly in the next few years.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 4, 2022