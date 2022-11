In Zukunft könnte es viel einfacher werden, Siri zu rufen. Laut Bloombergs Mark Gurman bereitet Apple vor, den Auslöser „Hey Siri“ künftig auf den Namen des Sprachassistenten zu verkürzen. Somit können wir womöglich später im Jahr 2023 oder Anfang 2024 mit dem Auslösebefehl „Siri“ Aufgaben erteilen.

Apple überarbeitet Siri

Alle Nutzer von Apple-Geräten sind damit vertraut, „Hey Siri“ zu rufen, bevor sie eine verbale Anfrage an den Sprachassistenten stellen. Während es einfach genug ist, zwei Wörter in ein iPhone zu sprechen, möchte Apple den Aufwand weiter reduzieren, indem nur das Wort „Siri“ notwendig ist.

Apple-Ingenieure arbeiten schon länger an dem Problem, die Siri-Anfrage zu verkürzen. Das Problem, das einfach genug erscheint, verlangt in der Praxis jedoch eine Menge Dinge zu berücksichtigen. Wie Mark Gurman in seinem „Power On“-Newsletter berichtet, erfordert das Vorhaben eine beträchtliche Umschulung der KI sowie „grundlegende technische Arbeiten“, um die Neuerung zu bewerkstelligen.

Ein Teil des Problems besteht darin, dass man Siri nicht nur beibringen muss, den eigenen Namen zu verstehen, sondern dies auch für alle Sprachen, Akzente und Dialekte verständlich sein muss. Außerdem ist es für ein Spracherkennungssystem wesentlich einfacher, einen längeren Satz, nach dem es aktiv sucht, richtig zu erkennen als ein kurzes einzelnes Wort, das aus zwei ähnlich klingenden Silben besteht.

Im Gegensatz dazu ist das dreisilbige „Alexa“-Weckwort aufgrund seiner Länge und der Varianz der Silbenklänge leichter zu erkennen. Konkurrent Google setzt immer noch auf die Phrasen „OK Google“ und „Hey Google“ und würde bei einer ähnlichen Änderung mit den gleichen Problemen konfrontiert werden wie Apple, obwohl das Unternehmen daran gearbeitet hat, die Phrase für Folgeanfragen auf „Google“ zu verkürzen.

Die Arbeiten an Siri sind bei Apple im Gange, aber es kann noch einige Zeit dauern, bis sie für die Öffentlichkeit verfügbar sind. Das Update wurde bereits einige Monate lang intern von Mitarbeitern getestet, um Trainingsdaten zu sammeln. Es wird damit gerechnet, dass Siri ohne „Hey“ später im Jahr 2023 oder Anfang 2024 auf uns hören wird.

Die Verkürzung der Auslösephrase ist nicht die einzige Entwicklung, die Apple bei seinem digitalen Assistenten vornimmt. Angeblich versucht das Unternehmen auch, Siri weiter zu öffnen, so dass der Sprachassistenten besser mit Apps und Diensten von Drittanbietern zusammenarbeitet.