Apple bereitet ein Bugfix-Update auf iOS 16.1.1 vor, um Fehler und Probleme zu beheben, die Benutzer seit dem Update auf iOS 16.1 verspüren. Unter anderem berichten vereinzelte Anwender von anhaltenden WiFi-Problemen. Apple selbst gibt übrigens auch einen Hinweis darauf, an welchem Problem das Unternehmen aktuell arbeitet.

iOS 16.1.1 ist im Anmarsch

Zwei Wochen ist es her, dass Apple die finale Version von iOS 16.1 für Jedermann zum Download bereit gestellt hat. Neben diversen Bugfixes und Leistungsverbesserungen, bringt das X.1 Update auch verschiedene neue Funktion mit sich.

Auch wenn iOS 16.1 eine wochenlange Testphase durchlief haben sich augenscheinlich ein paar Fehlerchen ins System geschlichen. Die Kollegen von Macrumors berichten, dass aus ihren Serverstatistiken hervorgeht, dass Geräte mit iOS 16.1.1 auf ihre Webseite zugreifen. Erstmals wurden diese Zugriff in der vergangenen Woche festgestellt.

Dies dürfte daraufhin deuten, dass Apple zeitnah iOS 16.1.1 veröffentlichen wird. Welche Verbesserungen das X.X.1 Update im Detail mit sich bringen wird, ist allerdings unklar. Vereinzelte Anwender berichten in den sozialen Netzwerken und in verschiedenen Foren, dass ihr iPhone sporadisch die Verbindung zum WiFi-Router trennt, wenn es sich um Standby befinden. Dies passiert zum Beispiel über Nacht und in ähnlichen Situationen. Wirft man einem Blick auf die Apple System Status Webseite, so erkennt man, dass seit dem 03. November 2022 ein Problem mit dem SKAdNetwork besteht. Zu diesem werberelevanten Problem heißt es

Es gibt ein Problem, das sich auf SKAdNetwork für Benutzer unter iOS 16.1 auswirkt. Wir arbeiten daran, dieses Problem in einem Software-Update schnell zu beheben.

Noch im Laufe des Novembers soll Notruf SOS über Satellit in den USA starten. Diese Neuerung könnte ebenfalls in das iOS 16.1.1 Update einfließen. Natürlich könnte sich Apple diese neue Funktion auch für das Update auf iOS 16.2 aufsparen. Dieses Update soll allerdings erst Mitte Dezember erscheinen.

Wie dem auch sei. Lange wird sich Apple unserer Einschätzung nicht mehr Zeit lassen, um zunächst iOS 16.1.1 freizugeben. Uns würde es nicht wundern, wenn dies noch im Laufe dieser Woche geschehen wird.