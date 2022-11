Laut dem „Apple Product Availability Tracker“ von JP Morgan verbessern sich die Lieferzeiten des iPhone 14. Zuletzt sorgten COVID-Probleme in der Fabrik im zentralchinesischen Zhengzhou für ein Nachschubproblem bei den Pro-Modellen. Nun hat sich die Belieferung wieder stabilisiert, während die Nachfrage nach den Standard-Modellen im Vergleich zum iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max „moderat“ ist. Inwieweit sich die Situation tatsächlich stabilisiert, ist angesichts der frischen Informationen aus Cupertino fraglich. Apple warnt aktuell vor Lieferengpässen beim iPhone 14 Pro (Max).

iPhone 14 (Pro) Lieferzeiten

In der neunten Woche des „Apple Product Availability Tracker“ haben das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max immer noch lange Vorlaufzeiten. Nachdem sie in Woche 8 um etwa eine Woche gestiegen waren, beträgt die Lieferzeit der Geräte nun 31 Tage. Laut JP Morgan sind die Lieferzeiten ein „wahrscheinlicher Hinweis auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit einem anhaltenden COVID-Ausbruch in China, insbesondere in der Gegend um die große iPhone-Fabrik von Foxconn“.

Die Probleme sind offensichtlich signifikant genug, um Apple zu veranlassen, eine seltene Sonntags-Pressemitteilung zu veröffentlichen, in der auf eine geringere Produktion der Pro-Modelle des iPhones in der Fabrik hingewiesen wird.

Die Nachfrage nach dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Plus liegt weiterhin unter den Erwartungen, wobei die Lieferzeit von 3 Tagen in der Vorwoche auf 2 Tage gesunken ist. Im Vergleich zur iPhone 13-Serie sind die Lieferzeiten für die iPhone 14-Basismodelle kürzer, während die Lieferzeiten für das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max mit denen des Vorjahres übereinstimmen.

Laut dem Tracker haben sich die Lieferzeiten für die Pro-Modelle in Deutschland von 34 Tagen vor einer Woche auf 32 Tage „leicht“ verkürzt. In Großbritannien blieben die Vorlaufzeiten für die Pro-Modelle stabil bei 29 Tagen. Die Lieferzeiten für das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus gingen in Deutschland von 5 Tagen auf 1 Tag zurück, während die Lieferzeiten für die Modelle in Großbritannien bei 1 Tag blieben.

Für den US-Tracker sind die Vorlaufzeiten mit 3 Tagen und 32 Tagen für die Nicht-Pro- bzw. Pro-Modelle weitgehend unverändert. Bezogen auf die iPhone 13-Generation hätten das iPhone 13 und das iPhone 13 mini zu diesem Zeitpunkt des Zyklus etwa 10 Tage benötigt.

Bei den Wearables stabilisierten sich die Lieferzeiten für die Apple Watch Series 8 und die Apple Watch SE auf 7 Tage. Bei der Apple Watch Ultra sanken die Lieferzeiten von 19 auf 14 Tage. Bei den AirPods Pro 2 stiegen die Lieferzeiten leicht von 2 Tagen in der letzten Woche auf 4 Tage.