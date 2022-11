Über die Twitter-Übernahme wurde in den letzten Wochen viel berichtet. Elon Musk versprach, dass er den Spam auf der Plattform eindämmen wird, dabei will er den Dienst wieder lukrativ machen. Hierfür hat Musk bereits Tausende Angestellte entlassen. Geld soll unter anderem mit dem hauseigenen Abo „Twitter Blue“ eingespielt werden. Bei der Gelegenheit erhält „Twitter Blue“ eine Preiserhöhung auf 8 Dollar pro Monat. Dafür können Nutzer mit dem Abo-Dienst ihre Konten verifizieren (zu erkennen an dem blauen Prüfzeichen). Nun hat Twitter für iOS zumindest das benötigte Update für das neue „Twitter Blue“ erhalten, wobei die Funktion noch nicht vollständig freigeschaltet ist.

„Twitter Blue“-Abonnement in der iOS-App

Laut dem App Store-Update können Twitter-Nutzer in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland „Twitter Blue“ abonnieren und werden automatisch mit einem blauen Häkchen verifiziert, sobald das Abo in Kraft tritt.

Laut einem Twitter Produktmanager ist das neue „Twitter Blue“-Abo trotz des App-Updates noch nicht live. Zurzeit wird die Funktion noch getestet.

Hier sind die vollständigen Versionshinweise für das Update von Twitter für iOS: