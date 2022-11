Mit dem Update auf macOS Ventura hat Apple vor wenigen Wochen eine neue Funktion namens Stage Manager aeingeführt. Diese findet ihr seit dem Update auf iPadOS 16 auch auf dem iPad. Um euch die Funktion näher zu bringen, haben die Verantwortlichen in Cupertino nun ein knapp 2-minütiges Video veröffentlicht.

So nutzt ihr Stage Manager auf dem Mac

Apple veröffentlicht regelmäßig Videos auf seinen unterschiedlichen YouTube-Kanälen, um euch neue Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Dieses Mal widmet sich der Hersteller dem neuen Stage Manager unter macOS Ventura.

Habt ihr die neue Funktion auf dem Mac (oder iPad) schon ausprobiert? So könnt ihr diese hier noch einmal näher erforschen und vielleicht den ein oder anderen Kniff mitnehmen. Habt ihr noch keinen blassen Schimmer, was es mit Stage Manager auf sich hat? So lasst das kurze Video auf euch wirken, um einen Einblick zu erhalten, um was es sich bei Stage Manager handelt.

Begleitend dazu möchten wir euch auf das macOS Ventura 13 Benutzerhandbuch und das Kapitel über Stage Manager aufmerksam machen. Mit diesem geht Apple konkreter auf das Verwalten des Mac Schreibtisches, das Ein- und Aus-Schalten des Stage Managers, die grundsätzliche Verwendung und weitere Aspekte rund um die neue Funktion ein. Zudem hat Apple das Support Dokument #HT213315 online gestellt, um noch einmal intensiver auf das Organisieren von Apps und Windows auf dem Mac einzugehen.