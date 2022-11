Football Manager 2023 Touch ist da. Normalerweise machen wir euch immer freitags und somit kurz vor dem Wochenende auf Apple Arcade Neuheiten aufmerksam. In dieser Woche läuft es etwas anders und so steht bereits am heutigen Dienstag ein neuer Titel auf Apples Spiele-Abo-Plattform bereit.

Apple Arcade: Football Manager 2023 Touch ist da

Fans von Fußball-Managern aufgepasst. Ab sofort steht Football Manager 2023 Touch auf Apple Arcade bereit. Laut Spielebeschreibung bietet Football Manager 2023 Touch all die Qualität und Raffinesse des Desktop-Klassikers und ermöglicht euch, das Tempo vorzugeben, während ihr den mobilen schnellen Weg zur Spitze der Fußballwelt beschreitest.

Dabei habt ihr die freie Wahl aus 120 Ligen aus den größten Fußballnationen der Welt, um den perfekten Verein zu finden. Lasst euch bei der Rekrutierung durch eure Scouts unterstützen und stellt aus Weltstars und Wunderkindern die Mannschaft eurer Träume zusammen.

Legt mit einer von vielen voreingestellten Taktikvorlagen basierend auf den beliebtesten Spielstilen der Welt direkt los. An Spieltagen könnt ihr die Action von der digitalen Bank aus miterleben oder mit der Option „Sofortergebnis“ direkt das Ergebnis sehen. Ihr habt die Wahl.

Football Manager 2023 Touch steht auf dem iPhone, iPad, Mac und Apple TV zur Verfügung. Spielstände etc. werden unter den Geräten synchronisiert.

Der Titel reiht sich übrigens in den Katalog großer Sportspiel-Franchises ein, darunter das kürzlich veröffentlichte NBA 2K23 Arcade Edition.

Weitere spannende Erweiterungen, Updates und neuer In-Game-Content

Mini Motorways erhält das bisher größte Update, das die zwei neuen Spieloptionen „Endlos“ und „Experte“ bringt und Gamereinen Gang höher schalten lässt. Zudem stehen weitere Updates bereit: