Apple hat soeben neue Firmware-Updates für die Powerbeats Pro, Beats Fit Pro und die Beats Studio Buds veröffentlicht. Die neue Powerbeats Pro Firmware trägt die Versionsnummer 5B55 (bisher 4A394), die Beats Studio Buds erhalten die Firmware- Version 10M2155 (bisher 10M329) und die Beats Fit Pro werden mit der Firmware-Version 5B55 (bisher 4E64) ausgestattet).

Apple veröffentlicht Firmware-Update für Powerbeats Pro, Beats Fit Pro und Beats Studio Buds

Apple veröffentlicht in regelmäßigen Abständen nicht nur Firmware-Updates für die AirPods-Familie, sondern auch für seine Beats-Kopfhörer. Am heutigen Abend sind drei Mitglieder der Beats-Familie an der Reihe. Genau genommen, stehen Updates für die Powerbeats Pro, Beats Fit Pro und Beats Studio Buds zur Verfügung, so Macrumors.

Aufgrund fehlender Release-Notes können wir nicht sagen, welche Neuerungen die Firmware-Updates mit sich bringen. Gut möglich, dass Apple den ein oder anderen Bug beseitigt habt.

Ein Standard-Prozedere, wie ihr das Update anstoßen könnt, gibt es nicht. Die Firmware installiert sich in den kommenden Tagen automatisch. Hierzu müssen die Beats bzw. das Ladecase aufgeladen werden und das iPhone in der Nähe sein. Manuell kann man das Update nicht initiieren. Wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt habt, dann sollte das Update „irgendwann“ automatisch starten. Lasst euch nicht beirren, falls das Update nicht sofort ausgeführt wird.

Angebot Beats Studio Buds – Komplett kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling –... Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für kraftvollen, ausgewogenen Sound

Volle Kontrolle über deinen Sound mit zwei verschiedenen Hörmodi: Aktives Noise-Cancelling (ANC)...