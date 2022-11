Vor wenigen Wochen ist die dritte Staffel von „Central Park“ auf Apple TV+ gestartet. Wie man es von Apple gewohnt ist, werden neue Original-Serien und -Filme regelmäßig auf YouTube von kurzen Clips begleitet.

Central Park — “Perfect Fit“ Lyric Video

Bereits in den letzten Tagen hatte Apple den ein oder anderen Clip zu „Central Park – Staffel 3“ auf YouTube veröffentlicht (unter anderem hier). Nun steht der nächste Clip in den Startlöchern. In der Videobeschreibung heißt es

Hören Sie „Perfect Fit“, eine von Emily King geschriebene Selbstliebe-Hymne, in einer neuen Folge von Central Park, die jetzt auf Apple TV+ gestreamt wird.

Bei Central Park handelt es sich um eine animierte Musikkomödie um das ausgefallene Leben von Owen Tillerman und seiner Familie. In der dritten Staffel von „Central Park“, während Bitsy ihr unermüdliches Bestreben fortsetzt, den Park zu kaufen, startet Owen eine neue Werbekampagne, um mehr Menschen dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben, und Paige ist beschäftigter als je zuvor, als sie ihren ersten Bücher-Deal landet.