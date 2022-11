Die erste Staffel zu „Bad Sisters“ gehört für uns zu den besten Serien, die in diesem Jahr auf Apple TV+ gelaufen sind. Dies wird vermutlich nicht nur uns so gehen, immerhin spricht eine 100-prozentige Punktzahl auf Rotten Tomatoes für sich. Fans der Serie können sich in jedem Fall auf eine Fortsetzung freuen, dies hat Apple nun offiziell bestätigt.

Apple TV+ kündigt 2. Staffel zu „Bad Sisters“ an

Apple TV+ hat die zweite Staffel zu „Bad Sisters“ angekündigt, die düster-komödiantischen Krimiserie der für den Emmy Award nominierten und BAFTA-preisgekrönten ausführenden Produzentin und Hauptdarstellerin Sharon Horgan.

„Wenn Sie mir vor drei Jahren gesagt hätten, dass ich eine Serie über fünf mörderische Schwestern machen würde, die einen Mann durch Irland jagen und versuchen, ihn zu töten, hätte ich gesagt: ‚Ja, das klingt ungefähr richtig’“, sagte Star und ausführende Produzentin Sharon Horgan. „Die Resonanz auf unsere Show übertraf das, was wir uns erhofft hatten. Es gab uns die Gelegenheit, Geschichten zu beleuchten, die nicht immer eine so globale Plattform bekommen. Ich freue mich darauf, noch einmal in der Irischen See zu chillen.“

In „Bad Sisters“ haben die eng verbundenen Garvey-Schwestern immer aufeinander aufgepasst. Als ihr Schwager tot aufgefunden wird, leitet seine Lebensversicherung eine Untersuchung ein, um böswillige Absichten zu beweisen – und nehmen die Schwestern ins Visier, die alle triftigen Grund hatten, ihn zu töten. Die Besetzung des „Bad Sisters“-Ensembles wird von Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene und Eve Hewson als Garvey-Schwestern angeführt. Claes Bang, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Assaad Bouab und Newcomerin Saise Quinn runden das Ensemble ab.

Wie und in welcher Form „Bad Sisters“ fortgesetzt wird, hat Apple TV+ noch nicht bekannt gegeben. Auch steht noch kein Termin fest, wann die zweite Staffel ihre Premiere feiern wird. Ein paar Monate werden bis zum Start sicherlich noch vergehen.