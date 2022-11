Apple hat das Firmware-Update 5B58 für die AirPods Pro 2 veröffentlicht. Nachdem wir euch am späten gestrigen Abend bereits über ein Firmware-Update für verschiedene Beats-Kopfhörer informiert haben, hat Apple in der Nacht zu heute noch ein Update für das neueste Mitglied der AirPods-Familie freigegeben.

Apple veröffentlicht Firmware-Update 5B58 für die AirPods Pro 2

Im Herbst dieses Jahres hat Apple die neuen AirPods Pro 2 angekündigt und auf den Markt gebracht. Nun steht ein neues Firmware-Update für die Apple Kopfhörer bereit. Beim update auf Version 5B58 handelte es sich um das zweite Update, welches Apple für die neuesten AirPods veröffentlicht hat.

In den Release-Notes zu Version 5B58 heißt es schlicht und einfach

Fehlerbereinigungen und weitere Verbesserungen.

Welche Bugs Apple mit dem neuen Update beseitigt hat, ist nicht bekannt. Neue Funktionen solltet ihr in jedem Fall nicht erwarten. Ein Geheimrezept, wie ihr das Update installiert könnt, gibt es nicht. Die Firmware installiert sich in den kommenden Tagen automatisch. Hierzu müssen die AirPods bzw. das Ladecase aufgeladen werden und das iPhone in der Nähe sein. Manuell kann man das Update nicht initiieren. Wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt habt, dann sollte das Update „irgendwann“ automatisch starten. Lasst euch nicht beirren, falls das Update nicht sofort ausgeführt wird.

So prüft ihr die AirPods-Firmware