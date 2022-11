Apple ist jetzt das profitabelste Unternehmen in China, dank einer Kombination aus US-Sanktionen gegen Huawei und dem diplomatischen Geschick von CEO Tim Cook gegenüber der Regierung. So zeigt eine Analyse der Financial Times, dass Apple in China inzwischen mehr Gewinn erzielt als die lokalen Tech-Giganten Alibaba und Tencent zusammen.

Profitabel dank Cooks Diplomatie

Es ist allgemein bekannt, dass Apple aufgrund seiner Produktionskapazitäten stark auf China angewiesen ist. Gleichzeitig verzeichnet Apple in dem Land einen beträchtlichen Umsatzanstieg, der das Unternehmen zum erfolgreichsten in China macht.

Der durch die Pandemie veränderte Lebensstil hat Apples China-Geschäft in kurzer Zeit zu einem beträchtlichen Wachstum verholfen: Der Betriebsgewinn stieg innerhalb von 24 Monaten um 104 % auf 31,2 Milliarden Dollar im Finanzjahr bis September.

Die chinesische Regierung hat den meisten in- und ausländischen Technologieunternehmen strenge Beschränkungen auferlegt, weil sie befürchten, dass sie zu mächtig werden und eine Bedrohung für die Regierung darstellen könnten. Apple entgeht dem harten Durchgreifen im Technologiebereich. So pflegt Apple laut der Financial Times eine symbiotische Beziehung mit China, was dem Unternehmen einen Vorteil gegenüber seinen Mitbewerbern ermöglicht.

Die Abmachungen, die im Rahmen der wiederholten diplomatischen Besuche von CEO Tim Cook in China im Laufe der Jahre zustande kamen, haben Apple geholfen, seine Lieferkette in der Region erheblich zu stärken. Die Vereinbarung hilft Apple, seinen „ungehinderten Zugang“ zu kostengünstigen Arbeitskräften und Fabriken zu erhalten, die für den Erfolg des Unternehmens wichtig sind.

„Für Peking ist klar, dass dies eine Zweibahnstraße ist“, sagt Brian Merchant, Autor von ‚The One Device: The Secret History of the iPhone‘. Mit höheren Löhnen und Arbeitsstandards für Firmen, die Apple unter Vertrag nimmt, hat man dazu beigetragen, die Löhne in Richtung der Mittelklasse anzuheben“.

Die für beide Seiten vorteilhafte Beziehung bedeutet, dass keiner der beiden Parteien sie gefährden möchte. Apple ist natürlich in hohem Maße von China als Produktionsstandort und als zweitgrößtem Markt abhängig. Die chinesische Regierung profitiert von Hunderttausenden von vergleichsweise gut bezahlten Arbeitsplätzen, die der gesamten Wirtschaft zugutekommen.

Auswirkungen der US-Sanktionen auf Huawei

Zudem sorgten US-Sanktionen dafür, dass ein harter Konkurrent von Apple an Bedeutung verlor. Getroffen hatte es Huawei. Das chinesische Unternehmen war einst nahezu die Standardwahl für chinesische Verbraucher, wenn es um den Kauf eines Premium-Smartphones ging.

„Es war wie eine ’nationale Fabrik‘ – chinesische Bürger wollten zeigen, wie sehr sie ihr Land lieben und kauften Huawei-Smartphones“, sagte Counterpoint-Analyst Archie Zhang.

Dies änderte sich schlagartig, als die US-Regierung Sanktionen gegen Huawei verhängte und US-Unternehmen den Verkauf von Schlüsseltechnologie an den chinesischen Telekommunikationsriesen untersagte. Die Maßnahme folgte auf Vorwürfe, das Unternehmen habe Spionagesoftware in mobile Infrastrukturprodukte eingebaut, die an US-Netzbetreiber verkauft wurden.

Die Sanktionen erwiesen sich als verheerend für Huawei, da sie dem Unternehmen den Kauf von Schlüsseltechnologien wie 5G-Chips erschwerten, vor allem aber dadurch, dass der Smartphone-Hersteller seine Android-Lizenz verlor.