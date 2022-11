Bevor der Apple Original-Film „Spirited“ mit Ryan Reynolds, Will Ferrell, Octavia Spencer am 11. November in den Kinos und am 18. November auf Apple TV+ anlaufen wird, fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich statt. Darüberhinaus hat Apple einen weitere kurzen Clip zu „Sago Mini Freunde“ auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „Spirited“

Apple TV+ hat kürzlich die Weltpremiere der mit Spannung erwarteten musikalischen Weihnachtskomödie „Spirited“ in der Alice Tully Hall im Lincoln Center in New York gefeiert.

Zu denjenigen, die „Spirited“ bei der Premiere feierten, gehörten Will Ferrell, Ryan Reynolds, Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer, Sunita Mani, Tracy Morgan, Patrick Page, Jimmy Fallon, Andrea Anders, Marlow Barkley, Aimee Carrero, Maven Morgan, Loren Woods, PJ Byrne, Maximilian Piazza sowie Autor, Regisseur und Produzent Sean Anders, Autor und Produzent John Morris, Produzenten David Koplan, Jessica Elbaum und George Dewey und ausführende Produzentin Diana Pokorny.

Um was geht es bei dem Film?

An jedem Weihnachtsabend wählt der Geist der Weihnacht (Will Ferrell) eine dunkle Seele aus, die durch den Besuch von drei Geistern reformiert werden soll. Aber in dieses Weihanchtsfest hat er sich den falschen Scrooge ausgesucht. Clint Briggs (Ryan Reynolds) dreht den Spieß gegen seinen gespenstischen Gastgeber um, bis der Geist der Weihnacht sich dabei wiederfindet, seine eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft neu zu untersuchen. Zum ersten Mal wird „A Christmas Carol“ in dieser urkomischen musikalischen Variante der klassischen Dickens-Geschichte aus der Perspektive der Geister erzählt. Von Regisseur Sean Anders, geschrieben von Sean Anders und John Morris, mit Originalsongs der Oscar-Preisträger Benj Pasek und Justin Paul und von Chloe Arnold choreografiert, ist diese moderne Nacherzählung ein süßer und würziger Feiertagsgenuss.

Den Trailer haben wir euch zur Einstimmung eingebunden.

Sago Mini Friends — We Grow Together Perfectly (Music Video)

Während wir noch auf den Startschuss von „Spirited“ warten, ist Sago Mini Freunde bereits vor wenigen Wochen auf Apple TV+ angelaufen. Begleitend wurde nun ein weiteres Clip auf YouTube veröffentlicht.