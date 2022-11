The Walt Disney Company hat seine Geschäftszahlen für das Q4/2022 und gleichzeitig für das gesamte Geschäftsjahr 2022 vorgelegt. Aus dem Bericht gehen natürlich auch Informationen zum Video-Streaming-Dienst Disney+ hervor. Dieser blickt mittlerweile auf 164,2 Millionen Abonnenten.

Bob Chapek, CEO der The Walt Disney Company, gab folgendes zu Protokoll

2022 war ein starkes Jahr für Disney, mit einigen unserer bisher besten Geschichtenerzählungen, Rekordergebnissen in unserem Parks sowie in der Kategorie „Erlebnisse und Produkte“ und einem herausragenden Abonnentenwachstum bei unseren Direct-to-Consumer-Diensten, die in diesem Jahr knapp 57 Millionen Abonnements diazugewonnen haben und nun insgesamt 235 Millionen Abonnements verzeichnen.