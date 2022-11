iOS 16.1.1 und iPadOS 16.1.1 stehen als Download bereit. Es zeichnete sich vor Kurzem bereits ab, dass Apple vor dem Update auf iOS 16.2 und iPadOS 16.2 noch ein kleineres Bugfix-Update veröffentlichen wird. Dieses steht ab sofort in Form von iOS 16.1.1 und iPadOS 16.1.1 auf den Apple Servern als Download zur Verfügung.

Apple veröffentlicht iOS 16.1.1 & iPadOS 16.1.1

Ende Oktober hatte Apple mit iOS 16.1 und iPadSO 16.1 ein größeres Update für das iPhone und iPad veröffentlicht. Dieses hatte nicht nur Bugfixes und Leistungsverbesserungen im Gepäck, sondern brachte auch verschiedene neue Funktionen mit sich. Die vermutlich bekannteste Neuerung ist „Live Aktivitäten“. Auch wenn Apple iOS 16.1 und iPadSO 16.1 wochenlang getestet hat, haben sich ein paar Fehler eingeschlichen. Unter anderem gab es ein Problem mit dem SKAdNetwork. Nun bessert der Hersteller aus Cupertino nach und stellt iOS 16.1.1 und iPadOS 16.1.1 als Download zur Verfügung.

In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates und wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone oder iPad unter Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Wie eingangs erwähnt, laufen bereits die Arbeiten an iOS 16.2 und iPadOS 16.2. Dieses Update wird für Mitte Dezember erwartet und wird wieder neue Funktionen bieten.