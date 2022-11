Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 2 zu iOS 16.2 und weiteren kommende Updates veröffentlicht. Nachdem iOS 16.1 das erste größere Update für iOS 16 darstellte, wird es mit iOS 16.2 – vermutlich im Dezember – mit den nächste Neuerungen weitergehen.

Apple arbeitet am zweiten großen Update zu iOS 16. Noch werden allerdings ein paar Wochen vergehen, bis Apple das X.2 Update für Jedermann zum Download zur Verfügung stellen wird. Mit der Beta 1 hat Apple bereits verschiedene Neuerungen implementiert, mit der Beta 2 nimmt dies nun seine Fortsetzung. Folgende Änderungen hat Apple mit der Beta 2 zu im Vergleich zur Beta 1 vorgenonnen.

Die iOS 16.2 Beta 2 unterstützt 5G in Indien für ausgewählte Netzbetreiber, darunter Airtel und Jio. Benutzer in Indien, die die Betaversion installiert haben und einen entsprechenden Mobilfunkvertrag besitzen, können sich ab sofort mit dem 5G Netzwerk verbinden.

It’s active for Airtel and Jio pic.twitter.com/PKSfrvqes2

Die iOS 16.2 Beta 1 hatte bereits ein ein Schlaf-Widget im Gepäck und die zweite Beta wartet mit einem neuen Medikamenten-Widget auf. Es gibt zwei Optionen, eine mit einem einzelnen Pillensymbol und eine zweite, die euch darüber informiert, wann ihr ein Medikament einnehmen müssen.

Apple hat einen Fehler beseitigt, der es verhinderte, die Sperrbildschirmkamera mit einem Wisch zu verlassen, so Macrumors. Die Wischgeste wurde wieder aktiviert, sodass es nicht mehr erforderlich ist, das iPhone zu sperren, um die Kameraoberfläche zu verlassen, wenn vom Sperrbildschirm aus darauf zugegriffen wird.

Die Musik-App erhält mit der Beta 2 ein paar neue Animationen.

Dig these new animations in the Music apphttps://t.co/kxjClJQkmX pic.twitter.com/uK1WbKzDJh

— Chance Miller (@ChanceHMiller) November 9, 2022