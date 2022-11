Microsoft hat bekannt gegeben, dass iCloud-Fotos direkt in die Fotos-App unter Windows 11 integriert wird. Die Neuerung steht ab sofort über ein Microsoft Store-Update für die Fotos-App bereit und soll bis Ende des Jahres für alle Windows 11-Kunden verfügbar sein.

Windows 11: Microsoft integriert iCloud-Fotos in Fotos-App

Die Integration von iCloud Photos ermöglicht es iPhone-Nutzern direkt über die Fotos-App unter Windows 11 auf alle ihre Fotos zuzugreifen.

Microsoft gibt zu verstehen, dass die aktualisierte Fotos-App für Windows 11 sorgfältig entwickelt wurde, um die Organisation eurer Fotosammlung zu vereinfachen, unabhängig davon, woher eure Fotos und Videos stammen – von eurem Smartphone, eurer Kamera odernd eurem Cloud-Speicher (iCloud-Fotos und OneDrive). Ihr seht alle eure Fotos an einer Örtlichkeit.

Um eure iCloud-Fotos in die Fotos-App unter Windows 11 zu bringen, stellt sicher, dass eure Fotos-App aktualisiert ist, und installiert dann die iCloud für Windows-App. Beide Apps liegen im Microsoft Store vor. Meldet euch an und wählt die Synchronisierung eurer Fotos aus, und schon werden alle eure iCloud-Fotos-Inhalte automatisch in eurer Fotos-App angezeigt.