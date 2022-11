Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Apples Head of Information Systems Mary Demby das Unternehmen verlassen und nach mehr als 30 Jahren bei Apple in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird. Bis dato war nicht klar, wer die Nachfolge antreten wird. Nun wird allerdings publik, dass Apple einen ehemaligen Facebook-Manager für den Posten vorgesehen hat.

Timothy Campos wechselt zu Apple

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Timothy Campos zukünftig die Abteilung für Informationssysteme und -technologie (kurz IS&T) bei Apple leiten wird. Das Team ist für die Infrastruktur der Onlinedienste, den Kundensupport und die Website von Apple verantwortlich. Intern bezeichnet das Unternehmen diese Abteilung aufgrund seiner Bedeutung als „Nervenzentrum“.

Bevor Campos wechselte dieser bei verschiedenen Unternehmen Erfahrung auf diesem Gebiet. So war er unter anderem zwischen 2010 und 2016 bei Facebook in einer ähnlichen Position tätig. Darüberhinaus arbeitet er auch im IS&T Team bei KLA Corp., einem Halbleiterunternehmen. Zuletzt gründete er die Kalenderplattform Woven, die später an Slack verkauft wurde.

Bei einem Unternehmen mit einer Größe von über 100.000 Mitarbeitern ist es normal, dass von Zeit zu Zeit leitende Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und neue hochrangige Mitarbeiter engagiert werden. Wie bei vielen anderen Unternehmen trat auch Apple zuletzt ein wenig auf die Bremse und stellte weniger neue Mitarbeiter ein. Apple betonte jedoch, dass man die Einstellungen nicht komplett eingestellt habe, jedoch in einem langsameren Tempo fortsetzt. Sowohl Twitter als auch Facebook hatten zuletzt tausenden Mitarbeitern gekündigt.