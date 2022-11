Seit mehreren Jahren setzt Apple bei der Fertigung seiner iPhone- und iPad-Chips exklusiv auf TSMC. Nun möchte der Hersteller seine Produktionskapazitäten weiter ausbauen und eine zweite Fabrik in Arizona errichten. Der Kostenpunkt? 12 Milliarden Dollar.

Apples Chip-Hersteller TSMC möchte zweite Fabrik in Arizona errichten

TSMC setzt bereits in den USA auf eine Chip-Fabrik in Phoenix. Nun möchte der Hersteller eine zweite Fabrik – nördlich von Phoenix – errichten. Diese soll mit rund 12 Milliarden Dollar genau so teuer sein, wie die erste Fabrik.

Das WSJ weiß zu berichten, dass das erste neue Werk ausschließlich 5nm Chips in der Massenproduktion produzieren sollte. Nun bereitet man sich allerdings auch darauf vor, fortschrittlichere 4nm Chips mit größerer Kapazität in der Anlage zu produzieren. Diese Fabrik soll 2024 mit der Massenproduktion starten.

Das zweite Werk soll hingehen hochmoderne 3nm Chips der nächsten Generation herstellen, ein Prozess, auf den Apple Gerüchten zufolge sein kundenspezifisches Silizium beginnend mit dem M2 Pro- oder M3-Chip verlagert. Sowohl der M3-Chip von Apple für Macs als auch der A17-Chip für die iPhone 15 Pro-Modelle werden voraussichtlich auf der Grundlage des verbesserten 3nm Prozesses von TSMC gefertigt. Der M2 Pro könnte beim kommenden 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro sowie beim neuen High-End Mac mini den Anfang machen.