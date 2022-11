Stellen euch vor, ihr macht einen Wanderurlaub mit 25 Kilometer langen Tagesetappen bei Wind und Wetter, über Stock und Stein. Würdet ihr dabei Flipflops an den Füßen tragen? Wahrscheinlich nicht. Das empfinden wir selbstverständlich als völlig ungeeignete Ausrüstung.

Aber wieso ist dann die „Ausrüstung“ in vielen Büros so schlecht? Warum sitzen so viele Menschen acht Stunden täglich auf einem Bürostuhl, der im Prinzip die gleichen Kriterien erfüllt, wie Flipflops im Hochgebirge? Mega trendy vielleicht – aber absolut ungeeignet.

Menschen, die ihre Arbeitszeit hauptsächlich im Sitzen verbringen, sollten das auf einem Bürostuhl tun, der in Sachen Ergonomie keine Wünsche offen lässt. Was bei der Wahl für die richtige Sitzgelegenheit wichtig ist, erfahrt ihr hier.

Gute Arbeitsplatzbedingungen: die Basis für Gesundheit und Produktivität

Machen wir uns nichts vor: Termindruck, Zeitmangel, endlose To-do-Listen, komplexe Aufgaben – ein Bürojob ist oft extrem belastend. Selbst, wenn er auf den ersten Blick angenehm und entspannt erscheint. Deshalb ist es wichtig, dass die Bedingungen am Arbeitsplatz die Mitarbeitenden so gut wie möglich entlasten, statt zusätzlichen Stress auszulösen.

Das betrifft Aspekte wie Luftqualität, Beleuchtung, Sauberkeit, Arbeitsmittel und natürlich die Gestaltung des Arbeitsplatzes. Menschen, die täglich viele Stunden an einem Schreibtisch verbringen, sollten das tun können, ohne Gefahr zu laufen, dabei ihrer Gesundheit zu schaden und typische Bürokrankheiten zu entwickeln. Das sind zum Beispiel Nacken-, Schulter- und Rückenprobleme, Handgelenkbeschwerden oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Schlimmstenfalls sind eingeklemmte Nerven und Bandscheibenvorfälle die Folge von zu vielem und falschem Sitzen.

Die Sache mit dem vielen falschen Sitzen

Wissenschaftler und Gesundheitsexperten wiederholen gebetsmühlenartig, wie ungesund es ist, zu viel zu sitzen. Aber unglücklicherweise ist es bei einem Bürojob nicht so einfach, das zu ändern. Eine Möglichkeit, ist ein elektrischer höhenverstellbarer Schreibtisch, mit dessen Hilfe man sowohl sitzen, als auch stehen kann. Aber es gibt Dinge, die im Stehen nicht funktionieren. Kurzum: Wer im Büro arbeitet, muss sitzen.

Hinzu kommt, dass die Büroeinrichtung oft nach Designkriterien gewählt wird. Selbst in Unternehmen, die explizit Werte wie Mitarbeitermotivation und betriebliches Gesundheitsmanagement vertreten. Die Büromöbel schaffen zwar eine ansprechende Atmosphäre, sind aber nach ergonomischen Gesichtspunkten oft ungeeignet und verursachen mehr Probleme in puncto Produktivität, als man denkt.

Die Auswahl des richtigen Bürostuhls

Ein ungeeigneter Bürostuhl muss nicht zwangsläufig minderwertig, instabil oder schlecht konstruiert sein. Selbst nach neuesten ergonomischen Kriterien entwickelte Bürostühle, wie die von Liftor, bringen nicht die erwartete Entlastung, wenn sie nicht optimal auf individuelle Bedürfnisse angepasst sind. Das ist wichtig:

Gute Qualität & guter Komfort

Ein Büroarbeitsstuhl muss robust, stabil, pflegeleicht und langlebig sein. Armauflagen sorgen für Bequemlichkeit und ein Netzrücken statt Rückenpolster für gute Belüftung. Die Sitzpolsterung sollte eine optimale Druckverteilung gewährleisten.

Berücksichtigung der Körperanatomie

Der richtige Bürostuhl unterstützt unabhängig von der Sitzposition eine natürliche Körperhaltung. Ob gerade und aufrecht, entspannt nach hinten gelehnt oder nach vorne gebeugt.

Lendenwirbelstütze

Eine Lordosenstütze bzw. Lendenwirbelstütze im unteren Bereich der Rückenlehne, hilft, den Rücken zu entlasten und eine gesunde Körperhaltung einzunehmen. Sie hat die Form der menschlichen Wirbelsäule, die sich im Lendenbereich leicht nach vorne wölbt.

10 % der Menschen brauchen eine individuelle Lösung

Etwa 90 % der Menschen haben eine Körpergröße, die zwischen 1,50 Meter und 1,90 Meter liegt. Für sie wird der größte Teil der Bürostühle konstruiert. Wer kleiner oder größer ist, muss auf eine individuelle Lösung zurückgreifen, damit es passt.

Alternativen zu klassischen Bürostühlen

Nicht alle Bürostuhl-Alternativen sind für jeden Menschen geeignet. Doch sie bringen Abwechslung und Dynamik ins Sitzen und darauf kommt es an. Ein Sitzhocker beispielsweise ist so konstruiert, dass die sitzende Person ständig in Bewegung ist. Er unterstützt eine gute Körperhaltung und entlastet die Lendenwirbelsäule.

Genügend Einstellmöglichkeiten

Das betrifft vor allem die Sitzfläche, die in Höhe, Tiefe und Neigung einstellbar sein muss, um optimal den individuellen anatomischen Anforderungen zu entsprechen. Eventuell vorhandene Armauflagen, müssen ebenfalls anpassbar sein, weil sie sonst mehr stören, als helfen. Weiterführende Informationen zum Thema Ergonomie am Arbeitsplatz.

So finden Sie die richtige Einstellung für Ihren Bürostuhl

Wenn sowohl Ober- und Unterschenkel als auch Ober- und Unterarme einen rechten Winkel bilden und die Füße festen Bodenkontakt haben, sitzen Sie richtig. Die Höhe des Monitors stimmt, wenn sie knapp über ihn hinweg schauen können.

Prüft eure Sitzposition

Setzt euch aufrecht hin und bringt euren Ihren Stuhl an die Schreibtischkante.

Ober- und Unterschenkel bilden einen rechten Winkel, euer Becken hat Kontakt zur Rückenlehne, eure Füße stehen auf dem Boden und die vordere Stuhlkante drückt weder auf die Kniekehlen, noch auf die Waden.

Legt eure Unterarme auf die Armlehnen eures Stuhls oder auf die Tischplatte. Wenn Ober- und Unterarme einen rechten Winkel bilden und/oder Armauflagen und Tischplatte gleich hoch sind, sitzt ihr richtig.

Wenn nicht: Ändern Sie die Höhe des Schreibtisches.

Falls Ihre Oberschenkel nicht richtig aufliegen, sitzen Sie zu niedrig. Wenn die Füße nicht mehr fest auf dem Boden stehen, zu hoch. Hier schafft eine Fußstütze schnell Abhilfe.

Das Beste wäre, viel weniger zu sitzen. Weil das bei einem Bürojob aber nicht so einfach ist, lohnt sich die Investition in einen guten Stuhl. Die ergonomischen Bürostühle von Liftor wurden so entwickelt, dass man stundenlang bequem auf ihnen arbeiten kann ohne zu ermüden. Sie können dabei helfen, die die negativen Folgen einer sitzenden Tätigkeit zu vermeiden.