SIM.de hat kurzfristig einen SUPER-Deal aufgelegt, der sich nur bis zum morgigen 11.11. um 11:11 Uhr buchen lässt. Habt ihr Interesse an der 5GB LTE-Datenflat inkl. Allnet-Flat (Telefon-Flat und SMS-Flat) für nur 4,99 Euro pro Monat, so greift am Besten direkt zu, bevor das Angebot ausgelaufen ist.

5GB LTE Datenflat + Allnet-Flat nur 4,99 Euro mtl.

SIM.de hat aktuell einen echten Tarifkracher raus. Bis zum Karnevals-Start am morgigen Freitag könnt ihr euch eine 5GB LTE-Datenflat mit Allnet-Flat (Telefon-Flat und SMS-Flat) zum Preis von nur 4,99 Euro sichern. Zudem erhaltet ihr EU-Roaming. Eine einfache Rufnummernmitnahme ist natürlich möglich.

Übersicht

Flat-Internet mit 5GB LTE

bis zu 50MBit/s im Download

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

nur 4,99 Euro monatlich

0 Euro Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Wem 5 GB zu wenig sind, darf sich über ein Datenvolumen von 7 GB mit Allnet-Flat für 6,99 Euro mtl., über 16GB mit Allnet-Flat für 10,99 Euro mtl. und 60GB mit Allnet-Flat für 29,99 Euro mtl. freuen.

-> Hier geht es zu den Deals von SIM.de