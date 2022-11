Neue Hardware werden wir im Jahr 2022 von Apple wahrscheinlich nicht mehr sehen. Das Unternehmen hatte zuletzt angedeutet, dass die Produktpalette für das Weihnachtsgeschäft komplett ist. Dennoch gibt es laut MacRumors noch mindestens fünf bemerkenswerte Punkte auf Apples Agenda, die bis zum Ende des Jahres zu erwarten sind.

iOS 16.2 und iPadOS 16.2

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir noch in diesem Jahr iOS 16.2 und iPadOS 16.2 erhalten. Nachdem die finale Version von iOS 16.1 und iPadOS 16.1 Ende Oktober für alle Nutzer freigegeben wurde, eröffnete Apple vor Kurzem die Beta-Phase für das nächste Update. Mitte Dezember soll es dann so weit sein, dass alle Nutzer die neue Version installieren können.

iOS 16.2 und iPadOS 16.2 werden nicht nur Bugfixes und Leistungsverbesserungen bieten, sondern auch neue Funktionen im Gepäck haben. So wurde mit der Beta bereits die neue Freeform-App implementiert. Neue Widgets können hinzugefügt werden und Live-Aktivitäten werden häufiger aktualisiert. Zudem bringt die iPadOS 16.2 Beta die Unterstützung externer Displays für Stage Manager auf iPads mit M1- und M2-Chip zurück.

Apple plant außerdem die Veröffentlichung von macOS 13.1, watchOS 9.2 und tvOS 16.2 im Dezember. Auf dem Apple TV ermöglicht tvOS 16.2 die Siri Mehrbenutzer-Spracherkennung für ein personalisiertes Erlebnis, mit Unterstützung für bis zu sechs Familienmitglieder.

Apple Music Classical

Bereits im August 2021 kündigte Apple die Übernahme des klassischen Musikdienstes Primephonic an. Passend hierzu hieß es, dass Apple im Jahr 2022 eine eigene App für klassische Musik auf den Markt bringen wird und die Benutzeroberfläche von Primephonic mit zusätzlichen Funktionen ausstatten will.

Bis auf einige Hinweise auf die App sowohl im Code von iOS 15.5 als auch in einer XML-Datei auf Apples Servern, gab es bisher jedoch keine Anzeichen von der Apple Music Classical App. Hält Apple den gesteckten Zeitplan ein, könnte die App ein Weihnachtsgeschenk für Klassik-Fans werden.

Notruf SOS über Satellit in den USA

Alle vier iPhone 14 Modelle unterstützen die neue Funktion „Notruf SOS über Satellit“, die es den Geräten ermöglicht, sich direkt mit einem Satelliten zu verbinden, um Textnachrichten an Notdienste zu senden, wenn sie sich außerhalb der Reichweite von Mobilfunk- und Wi-Fi-Abdeckung befinden. In einem Support-Dokument gibt Apple an, dass die Funktion „mit einem iOS 16 Software-Update im November 2022 verfügbar sein wird“, aber das Unternehmen hat kein genaues Veröffentlichungsdatum genannt.

In Anbetracht der Tatsache, dass iOS 16.1 Ende Oktober veröffentlicht wurde und iOS 16.2 voraussichtlich im Dezember erscheinen wird, wird „Notruf SOS über Satellit“ wahrscheinlich mit iOS 16.1.1 oder iOS 16.1.2 aktiviert.

Auch wenn die Funktion „Notruf SOS über Satellit“ auf dem iPhone 14 für Nutzer in Deutschland und vielen weiteren Ländern zunächst nicht freigeschaltet wird, ist diese perspektivisch gesehen eine echte Bereicherung im Notfall. Apple wird das Ganze im nord-amerikanischen Bereich einführen und Schritt für Schritt auf weitere Regionen ausweiten.

Erweiterung des Self-Service-Reparaturprogramms

Im August kündigte Apple an, dass das Self-Service-Reparaturprogramm noch vor Jahresende auf weitere Länder in Europa und auf zusätzliche Mac-Modelle ausgeweitet werden soll.

Das Programm wurde erstmals im April gestartet und bietet Kunden in den USA Zugang zu Apple-Originalteilen, Werkzeugen und Handbüchern, um Reparaturen von iPhone 12, iPhone 13 und iPhone SE Modellen der dritten Generation selbst durchzuführen. Das Programm wurde im August auf MacBook Air und MacBook Pro Modelle mit der M1 Chipserie ausgeweitet.

Black Friday Shopping-Event

Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November statt und ist eine der wenigen Gelegenheiten im Jahr, bei denen Apple Angebote für seine Produkte anbietet.

Seit vielen Jahren veranstaltet Apple vom Black Friday bis zum Cyber Monday eine viertägige Einkaufsaktion, bei der Kunden beim Kauf eines neuen iPhone, iPad, Mac, Apple TV, AirPods oder eines anderen Produkts eine kostenlose Apple-Geschenkkarte erhalten.