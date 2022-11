Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Als Teil des Herbstprogramms von Apple TV+ für Kinder und Familien geht am heutigen Tag die neue Sci-Fi-Serie „Circuit Breakers“ an den Start. Darüberhinaus steht die 3. Staffel zu „Mythic Quest“ bereit.

„Circuit Breakers“ startet auf Apple TV+

Die Anthologie-Serie „Circuit Breakers“ bietet einen Sci-Fi-Twist auf Geschichten, die für Kinder nachvollziehbar sind, mit der Absicht, dass Kinder und Familien sich fragen, wie sie in einzigartigen Situationen handeln würden.

Was können Kinder in einer von futuristischer Technologie geprägten Welt alles anstellen? Die Schule schwänzen, Pizza zum Abendessen holen und in den Weltraum fliegen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. In diesen Geschichten geht es unter anderem darum, mit Hilfe von Technologie Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, einen Androiden als Ersatz für den Alltag zu benutzen, sich einem medizinischen Eingriff zu unterziehen, um größer zu werden, und ein Gerät zu benutzen, um die eigenen Eltern zu kontrollieren.

Jede Storyline stellt eine nachvollziehbare Geschichte mit einem Sci-Fi-Twist dar, die sowohl Kinder als auch Eltern dazu bringen soll, sich zu fragen, wie sie in der jeweiligen Situation handeln würden, vor allem, wenn die Technologie der Zukunft und die Neugier eines Kindes unweigerlich eine Art Chaos verursachen.

Der eingebundene Trailer gibt euch einen Einblick in die neue Kinder- und Familienserie.

3. Staffel zu „Mythic Quest“ ist gestartet

Passend zum Start der 3. Staffel hat Apple TV+ in der Nacht zu heute die Weltpremiere zur Fortsetzung von „Mythic Quest“ im Linwood Dunn Theatre in Los Angeles gefeiert. Zu den Teilnehmern der Premiere auf dem roten Teppich gehörten Co-Schöpfer, ausführender Produzent und Star der Serie Rob McElhenney, Co-Schöpferin und ausführende Produzentin Megan Ganz, ausführender Produzent und Star David Hornsby, Gaststar der dritten Staffel, Joe Manganiello, sowie Ensemble-Darsteller Charlotte Nicdao, Imani Hakim, Jessie Ennis, Ashly Burch, Danny Pudi, Naomi Ekperigin, Judah Prehn, Derek Waters, Austin Zajur, Ben Stillwell und Isla Rose Hall. Die ausführenden Produzenten Danielle Kreinik, Jason Altman, Nick Frenkel und Michael Rotenberg nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil.

In der dritten Staffel folgt „Mythic Quest“ einer Gruppe von Videospielentwicklern, die damit beauftragt sind, Welten zu bauen, Helden zu formen und Legenden zu erschaffen, aber die härtesten Kämpfe finden nicht im Spiel statt – sie finden im Büro statt. Während Ian und Poppy in der dritten Staffel durch die Spielewelt und ihre Partnerschaft in den neu gegründeten GrimPop Studios navigieren, ist Dana gezwungen, die Vermittlerin für das unaufhörliche Gezänk ihrer Chefs zu spielen. Zurück bei Mythic Quest gewöhnt sich David in seine neue Rolle als Chef, wo er zum ersten Mal wirklich das Sagen hat und Jo als seine Assistentin zurückkehrt – loyaler und militanter als je zuvor; und Carol versucht herauszufinden, wo sie nach einer neuen Beförderung hinpasst.

Kurzum: Es wartet wieder jede Menge Spaß auf euch. Zum Start der 3. Staffel stehen die ersten beiden Folgen bereit. Anschließend werden immer freitags bis zum 06. Januar 2023 neue Episoden ins Rennen geschickt. Zur Einstimmung haben wir auch hier den Trailer sowie ein First-Look-Video für euch parat.