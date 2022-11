Schnell sein lohnt sich. Nur am heutigen Tag könnt ihr euch den ATUVOS Schlüsselfinder mit Apple AirTag-Technologie zum Preis von nur 15,95 Euro sichern. Falls ihr aktuell auf der Suche nach einer preiswerten AirTag-Alternative seid, so nehmt den ATUVOS Keyfinder in jedem Fall in die engere Auswahl, da dieser ein Top-Preis-Leistungsverhältnis bietet.

AirTag-Alternative nur heute für 15,95 Euro

In den letzten Wochen sind wir bereits das ein oder andere Mal auf den Keyfinder von ATUVOS eingegangen. Dies hat auch seinen Grund. In unseren Augen stellte dieser eine preisgünstige Alternative zu den Apple AirTags dar.

Im April letzten Jahres öffnete Apple sein „Wo ist?“ für Drittanbieter. Kurz darauf stellte der Hersteller seine AirTags vor, die ebenso auf dem „Wo ist?“-Netzwerk basieren. Mittlerweile gibt es verschiedene Geräte, die ebenfalls auf der Apple AirTag-Technologie und somit auf dem „Wo ist?“-Netzwerk beruhen.

Einer dieser Dritt-Anbieter ist ATUVOS. Der Schlüsselanhänger funktioniert ähnlich wie die AirTags und nutzt ebenso das Apple „Wo ist?“-Netzwerk, so dass ihr anonym eure Gegenstände wiederfinden könnt, wenn diese mal verloren gehen.

Bei Amazon ist der ATUVOS Keyfinder im Einzelpack zum Preis von 25,99 Euro aufgeführt. Allerdings findet ihr auf der Amazon Produktseite des Gerätes einen 40 Prozent Coupon, den ihr aktivieren könnt. Sobald ihr den Gutschein aktiviert, erhaltet ihr 40 Prozent Rabatt und zahlt nur 15,95 Euro. Der Rabatt wird euch im Laufe des Bestellprozesses abgezogen.

Bei ernsthaften Interesse, solltet ihr euch Wirkich beeilen und direkt zuschlagen. Das Angebot gilt nur heute und nur solange der Vorrat reicht.