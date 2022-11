Vergangenen Freitag lief die neue Kinder- und Familienserie „Circuit Breakers“ exklusiv auf Apple TV+ an. Um euch einen etwas detaillierteren Einblick in die Serie zu geben, hat Apple nun ein First-Look-Video veröffentlicht.

Apple veröffentlicht „Circuit Breakers — First Look“

Am 11. November startete „Circuit Breakers“ auf Apple TV+. Falls euch der offizielle Trailer noch nicht ausreicht, um euch einen Eindruck zu verschaffen, so bietet sich nun das First-Look-Video an.

Die Serie bietet einen Sci-Fi-Twist auf Geschichten, die für Kinder nachvollziehbar sind, mit der Absicht, dass Kinder und Familien sich fragen, wie sie in einzigartigen Situationen handeln würden. Vor allem, wenn die Technologie der Zukunft und die Neugier eines Kindes unweigerlich eine Art Chaos verursachen.