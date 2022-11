o2 hat einen neuen Deal aufgelegt, bei dem auf der einen Seite das Apple iPhone 14 und auf der anderen Seite der o2 Free Unlmited Max im Mittelpunkt stehen. Als Anzahlung für das Gerät wird nur 1 Euro fällig. Der Anschluss von 39,99 Euro entfällt und zudem könnt ihr euch 100 Euro Wechselbonus sichern.

o2 kombiniert das iPhone 14 mit dem o2 Free Unlimited Max

Habt ihr Interesse an einem brandneuen iPhone-Modell und zusätzlich an einem Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen? Dann seid ihr bei o2 genau richtig. Der Mobilfunkanbieter bietet euch das iPhone 14 in Kombination mit dem o2 Free Unlimited Max an. Einmalig wird nur 1 Euro fällig.

Über das iPhone 14 müssen wir vermutlich nicht zu viele Worte verlieren. Apple setzt auf ein 6,1 Zoll Display, A15 Chip, Face ID, 5G, 12MP Dual-Kamerasystem, IP68 Schutz, Unfallerkennung vieles mehr. Der o2 Free Unlimited Max bietet euch im übertragenen Sinne ein Rundum-Sorglos-Paket. Ihr erhaltet unbegrenztes Datenvolumen (4G LTE / 5G mit maximal 500MBit/s), eine Allnet-Flat (Telefon-Flat und SMS-Flat) und EU-Roaming.

Wie bereits erwähnt, wird für das iPhone 14 einmalig nur 1 Euro fällig. Der Anschlusspreis entfällt. Die mona Rate beträgt bei einer Laufzeit von 36 Monaten nur 59,99 Euro mtl.

-> Hier geht es zum iPhone 14 Deal bei o2

100 Euro Wechselbonus sichern

Aktuell gibt es eine weitere Aktion bei o2, die ihr mit der iPhone 14 Aktion kombinieren könnt. Ihr könnt euch 100 Euro Wechselbonus sichern. Dies gilt bei erstmaligem Wechsel in einen o2 Free-Tarif, den o2 Grow-Tarif bzw. in einen Tarif mit o2 Free-Pro-Vorteilen mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit (z.B. o2 Free M für 29,99 Euro mtl.) aus einem Vertrag, der zuvor mindestens 3 Monate bestanden hat, sowie einer erfolgreichen Rufnummern-Portierung zu o2 bis spätestens 4 Wochen nach Abschluss des o2 Vertrags. Wechselbonus wird als monatlicher Rabatt in Raten von 20 x 5 Euro auf die Grundgebühr gewährt.

-> Hier geht es zu den 100 Euro Wechselbonus