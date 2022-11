Knapp einem Monat ist es her, dass Apple die dritte Generation von Apple TV 4K vorgestellt hat. Anfang dieses Monats feierte die Medienbox ihren Verkaufsstart und die Reviews sprechen eine durchweg positive Sprache. Schneller und energieeffizienter ist das Fazit. Gleichzeitig hat Apple den Preis ein Stück weit gesenkt. Bei der neuen Apple TV 4K Generation setzt Apple auf einen A15-Chip. Dieser verfügt anscheinend über eine 5-Core CPU.

Apple TV 4K (3. Gen) anscheinend mit A15-Chip mit 5-Core CPU

Die Webseite FlatpanelsHD beruft sich auf Informationen aus der TV Info-App und berichtet, dass Apple bei Apple TV 4K (3. Generation) auf einen A15-Chip setzt, bei dem ein CPU-Kern deaktiviert ist, so dass „nur“ fünf Kerne aktiv genutzt werden.

Wir erinnern uns: Die A15-Chips, die Apple bei der iPhone 13 (Pro) und iPhone 14 verbaut, setzen auf 6 CPU-Kerne.

Auch wenn Apple beim aktuellen Apple TV 4K auf einen CPU-Kern weniger und ein lüfterloses Design setzt, konnten die Kollegen feststellen, dass das neue Apple TV 4K (3. Gen) rund 40 Prozent schneller und weniger drosselt als das Vorgängermodell mit A12 Bionic Chip ist. Die Überprüfung besagt, dass das neue Apple TV viel schneller ist als Konsolen der vorherigen Generation wie die Xbox One, aber die PS5 zieht immer noch in Multi-Core-Benchmark-Tests voran.

Gleichzeitig heißt es, dass die Variante des A15-Chips der beim neuen Apple TV 4K zum Einsatz kommt, auf eine 4-Core GPU setzt. Damit ist die neue Generation an einem Punkte angekommen, an dem Xbox One- und PS4-Spiele theoretisch ohne allzu viele Kompromisse auf Apple TV spielbar sind. Apple selbst spricht davon, dass das Unternehmen die Grafikleistung um 30 Prozent im Vergleich zum Vorgänger steigern konnte. Damit werden imm aufwendigere Spiele auf Apple TV 4K möglich.

2022 Apple TV 4K Wi‑Fi mit 64 GB Speicher (3. Generation) Mit der mitgelieferten Siri Remote (3. Generation) mit USB-C kannst du dein Apple TV 4K ganz...

Das Apple TV 4K (WLAN) kommt mit 64 GB Speicher und das Apple TV 4K (WLAN + Ethernet) kommt...