Am heutigen Tag geht mit DR-SIM eine ganz neue Mobilfunkmarkt powered by Klarmobil an den Start. DR.SIM verschreibt euch ab sofort Spar-Tarife im Vodafone-Netz und bietet euch sowohl Tarife ohne Laufzeit als auch Tarife mit 24 Monaten Laufzeit an. Das Besondere ist, dass die Preise dauerhaft günstig sind und nicht nach einer gewissen Laufzeit teurer werden (Lifetime Pricing). Ein Highlight ist die 10GB Allnet-Flat für nur 9,99 Euro mtl.

DR.SIM ist gestartet

Ab sofort könnt ihr die Tarife der neuen Mobilfunkmarkt DR.SIM buchen. Exemplarisch haben wir euch einen Tarif rausgesucht, der in duneren Augen einen Großteil der Bedürfnisse abdecken sollte. So bietet euch DR.SIM eine Tarif mit 10GB LTE-Daten, Allnet-Flat (Telefon-Flat und SMS-Flat) und EU-Roaming für nur 9,99 Euro im Monat an, wenn ihr euch für eine Laufzeit von 24 Monaten entscheidet. In diesem Fall entfällt der einmalige Anschlusspreis.

Übersicht

10GB LTE-Daten

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

24 Monate Laufzeit

nur 9,99 monatlich

kein Anschlusspreis

Neben dem o.g. 10GB Tarife bietet DR.SIM noch weitere Tarife mit und ohne Laufzeit zwischen 8GB und 30GB zu attraktiven Preisen an.

-> Hier geht es direkt zu den DR-SIM Angeboten