Bereits im Mai 2020 wurde bestätigt, dass sich Apple die Streaming-Rechte an der familienfreundlichen Serie „Die Fraggles“ sichern konnte. Apple TV+ brachte nicht nur alte Episoden der Kindersendung, sondern auch neue Inhalte. So erhielten wir schnell „Fraggle Rock: Rock On!“ Apple gibt die Puppen und ihre Rockmusik noch lange nicht auf und somit erwartet uns am 18. November mit „Fraggle Rock: Back to the Rock” Night of the Lights ein neues Abenteuer. Schon jetzt gibt es den Trailer zum Weihnachtsspecial.

Die Fraggles sind zurück

Apple hatte bereits im Oktober bestätigt, dass eine brandneue Folge rund um die sympathischen Fraggles kommen wird. Jetzt zeigt uns das Unternehmen den ersten Trailer des Weihnachtsspecials.

Es ist die Nacht der Lichter (Night of the Lights), der größte Fraggle-Feiertag des Jahres, und die Fraggles wollen den Feiertag gebührend feiern. Als Jamdolin (gesprochen von Daveed Diggs) Wembley ermutigt, sich etwas zu wünschen, begeben sich die Fraggles auf eine Reise, um das hellste Licht und vielleicht auch die wahre Bedeutung des Festes zu finden. Einen Vorgeschmack auf das Abenteuer gibt uns der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Serie wird von The Jim Henson Company produziert und von Lisa Henson, Halle Stanford, John Tartaglia, Matt Fusfeld und Alex Cuthbertson ausgeführt. Dave Goelz und Karen Prell sind Co-Produzenten. Harvey Mason Jr. fungiert als ausführender Musikproduzent. Produziert wird das Special von Ritamarie Peruggi.

Zusätzlich zu „Fraggle Rock: Back to the Rock“ tummeln sich bereits eine Reihe von Kinder- und Familienserien auf Apple TV+, darunter El Deafo“, „Lovely Little Farm“, „Duck & Goose“, „Pinecone & Pony“, „Harriet the Spy“, „Stillwater“, „Helpsters“, „Wolfboy and the Everything Factory“, „Sago Mini Friends“, „Hallo, Jack! The Kindness Show“, „Snoopy in Space“, „The Snoopy Show“ und „Get Rolling with Otis“.