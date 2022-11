Amazon plant Berichten zufolge, bald rund 10.000 Mitarbeiter zu entlassen. Dies wäre der größte Stellenabbau in der Geschichte des Unternehmens. Zu den Bereichen, die wahrscheinlich im Fokus stehen, gehören die Geräte-, Einzelhandels- und Personalabteilung.

Sparprogramm betrifft auch die Alexa-Entwicklung

Wie die New York Times berichtet, plant der Online-Einzelhandels- und Cloud-Computing-Riese die Entlassung von rund 10.000 Mitarbeitern im Unternehmens- und Technologiebereich. Im Herbst dieses Jahres beschäftigte Amazon weltweit mehr als 1,5 Millionen Voll- und Teilzeitmitarbeiter, viele davon in Lagerhäusern. Die erwarteten 10.000 Entlassungen würden laut der Times etwa 3 % der Unternehmensmitarbeiter von Amazon ausmachen.

Die Kürzungen werden sich Berichten zufolge auf die Geräte-Abteilung von Amazon konzentrieren, einschließlich Alexa, der virtuellen Assistententechnologie des Unternehmens, sowie auf die Abteilungen Einzelhandel und Personalwesen.

Anfang des Monats kündigte Amazon einen Einstellungsstopp für Unternehmensjobs an. „Wir sehen uns mit einem ungewöhnlichen makroökonomischen Umfeld konfrontiert und wollen unsere Einstellungen und Investitionen mit Rücksicht auf diese Wirtschaft ausbalancieren“, schrieb Beth Galetti, Amazons Senior Vice President of People Experience and Technology.

Andere Big-Tech-Unternehmen wie Meta und Twitter sind von ähnlichen Massenentlassungen betroffen. Bislang hat Apple berichtet, dass das Unternehmen die Einstellung neuer Mitarbeiter derzeit mit Bedacht verlangsamt.