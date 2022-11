Apple möchte die Verkaufszahlen des Macs im Weihnachtsgeschäft ankurbeln und hat sich hierzu eine spezielle Promo-Aktion für Geschäftskunden einfallen lassen. So bietet der Hersteller aus Cupertino kleinen und mittelständischen Unternehmen bis zu 10 Prozent Rabatt auf das 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro.

Apple startet spezielle Mac-Kampagne für Geschäftskunden

Bloomberg berichtet, dass Apple eine spezielle Mac-Kampagne für kleine und mittelständische Unternehmen gestartet hat. Unternehmen wird ein Rabatt in Höhe von bis zu 10 Prozent auf das 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro angeboten. Dies ist ein höherer Rabatt, als Unternehmen normalerweise offeriert wird.

Es zeichnet sich deutlich ab, dass Apple in diesem Jahr kein neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mehr ankündigen wird. Im Rahmen des Conference Calls zu den Q4/2022 Quartalszahlen gab Apple Finanz-Chef Luca Maestri zu verstehen, dass die Mac-Umsätze im laufenden Weihnachtsquartal im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich zurückgehen werden. Im vergangenen Jahr hatte Apple zahlreiche neue Macs präsentiert und in den Handel gebracht, unter anderem ein komplett neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro. Einen Nachfolger dieser Geräte wird erst für Anfang 2023 erwartet, so dass die Nachfrage immer weiter abebbt. Um die Verkäufe etwas anzukurbeln, wurde nun eine Promo für Geschäftskunden gestartet.

Im Frühjahr 2022 brachte Apple den Mac Studio auf den Markt (hier unser Test). Mitte des Jahres folgte ein neues MacBook Air sowie ein neues 13 Zoll MacBook Pro. Auf einen neuen iMac, einen neuen Mac mini sowie einen komplett neuen Mac Pro warten wir – neben den neuen 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro Modellen – nach wie vor.