Apple Stores und Apple Authorized Service Provider sind ab sofort in der Lage alle vier iPhone 14 Modelle direkt vor Ort zu reparieren, anstatt das gesamte Gerät auszutauschen. So geht es aus einem internen Memo hervor, das den Kollegen von Macrumors vorliegt.

Apple Stores können iPhone 14 Modelle jetzt direkt vor Ort reparieren

Seit Kurzem sind Apple Stores und Apple Authorized Service Provider in der Lage „sämtliche“ iPhone 14 Ersatzteile zu bestellen, so dass diese in der Lage sind, Reparaturen direkt vor Ort abzuschließen. Es ist normal, dass diese Prozess, einige Wochen in Anspruch nimmt, nachdem Apple ein neues iPhone Modelle eingeführt hat.

Apple hat das iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max) im September dieses Jahres vorgestellt und auf den Markt gebracht. iPhone 14 und iPhone 14 Plus sind seit dem iPhone 4S erstmals wieder mit einer abnehmbaren Glasrückseite ausgestattet. Dies erleichtert die Reparatur enorm. Die beiden Pro-Modell können hingegen nur über die Vorderseite geöffnet.