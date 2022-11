Apple hat neun Nominierungen von den Royal Television Society Craft & Design Awards erhalten, darunter „Prehistoric Planet“, erzählt von Emmy-Preisträger Sir David Attenborough; „Bad Sisters“ von der BAFTA-preisgekrönten Filmemacherin Sharon Horgan; „The Essex Serpent“ mit Emmy-Preisträgerin Claire Danes und dem Emmy-Preisträger Tom Hiddleston; Slow Horses“ mit Oscar-Preisträger Gary Oldman; und Staffel 3 des herzerwärmenden Dramas „Trying“.

Apple TV+ erhält weitere Award-Nominierungen

Seit dem Start von Apple TV+ hat der Apple Video-Streaming-Dienst zahlreiche Nominierungen und Awards erhalten. Mittlerweile blickt Apple TV+ auf 282-Awards sowie 1.240 Nominierungen. Nun hoffen die Verantwortlich in Cupertino für die nächsten Awards.

Die Royal Television Society Craft & Design Awards würdigen die große Vielfalt an Fähigkeiten und Prozessen, die bei der Programmproduktion von der Bearbeitung über die Beleuchtung und das Kostümdesign bis hin zu digitalen Effekten erforderlich sind. Die Gewinner der Royal Television Society Craft & Design Awards werden am Montag, den 5. Dezember bei einer Zeremonie im London Hilton in der Park Lane bekannt gegeben.

Apple erhielt neun Nominierungen für den Royal Television Society Craft & Design Award für:

Prehistoric Planet

Production Design: Entertainment & Non Drama

Effects

Design: Programme Content Sequence

Bad Sisters

Music: Original Score

Music: Original Title

The Essex Serpent

Production Management Award

Design Titles

Slow Horses

Music: Original Title

Trying