Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) hat einen neuen Marktforschungsbericht mit Daten zu den aktuellen iPhone-Verkäufen veröffentlicht. Dabei zeigt sich unter anderem, dass sich zwischen Ende September und Anfang Oktober 2022 in den USA mehr Kunden für iPhone-Modelle mit höherer Speicherkapazität entschieden haben.

Ein erfolgreicher Start des iPhone 14

Der Bericht basiert auf einer Umfrage, die in den USA nach dem Ende des vierten Apple-Geschäftsquartals durchgeführt wurde. In diesem Zeitraum machten die neuen iPhone 14-Modelle 21 % der iPhone-Verkäufe aus. Das iPhone 14 Plus wurde in der Umfrage nicht berücksichtigt, da es erst zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kam.

CIRP stellt in seiner Studie heraus, dass im Vorjahreszeitraum 16 % der gesamten US-Verkäufe auf iPhone 13-Modelle entfielen. Damit wäre die iPhone 14-Generation schon einmal erfolgreicher gestartet. Doch auch nach der Einführung des iPhone 14 verkaufen sich die 13er-Modelle immer noch gut – zumindest die meisten von ihnen. So machte allein das reguläre iPhone 13 bereits 15 % der Verkäufe aus. Es überrascht nicht, dass das iPhone 13 mini mit nur 4 % der Verkäufe das unbeliebteste Modell der Reihe ist. Das inzwischen eingestellte iPhone 12 mini schnitt mit nur 1 % der Verkäufe noch schlechter ab.

Das drei Jahre alte iPhone 11, das Apple immer noch im Programm hat, kam in der jüngsten Umfrage auf beeindruckende 9 %, was zeigt, dass es immer noch eine beträchtliche Anzahl von Kunden gibt, die ältere iPhone-Modelle zu niedrigeren Preisen kaufen möchten. Damit ist das iPhone 11 sogar noch beliebter als das Einsteigermodell iPhone SE, das 7 % der Verkäufe ausmacht.

Kunden wollen iPhones mit mehr Speicherplatz

CIRP hat aber nicht nur untersucht, welche iPhone-Modelle zu den Bestsellern gehören, sondern auch, welche Speicherkapazität die Käufer bevorzugen. Das Marktforschungsunternehmen stellte fest, dass sich mehr Menschen für Modelle mit größerer Speicherkapazität entschieden haben.

So entschieden sich beispielsweise noch 60 % der Käufer des iPhone 13 Pro im Jahr 2021 für das 128 GB-Modell. In diesem Jahr entschieden sich 50 % der Verbraucher für die Version mit 256 GB Speicher.

Die Studie führt die höhere Nachfrage nach iPhone-Modellen mit größerer Speicherkapazität auf Kamera-Upgrades zurück, die zu größeren Bild- und Videodateien führen. So kann beispielsweise ein einzelnes 48 MP ProRAW-Foto, das mit dem iPhone 14 Pro aufgenommen wurde, eine Datei von 75 MB ergeben. Es ist erwähnenswert, dass das iPhone 14 Pro und 14 Pro Max in Konfigurationen mit bis zu 1 TB Speicherplatz erhältlich sind.

Aktuelle Liefersituation

Thematisch passend, blicken wir an dieser Stelle noch auf die iPhone 14 und iPhone 14 Pro Liefersituation. Während das iPhone 14 (Plus) verhältnismäßig gut erhältlich ist. Sieht es beim iPhone 14 Pro (Max) deutlich angespannter. Dabei spielt es nahezu keine Rollte, ob ihr euch für ein iPhone 14 Pro ohne Vertrag oder ein iPhone 14 Pro mit Vertragsbindung interessiert. Exemplarisch werfen wir einen Blick in den Apple Online Store und auf zwei, drei verschiedene Modelle.

Das iPhone 14 in Violett und mit 256GB ist im Apple Online Store direkt und ohne Wartezeit erhältlich. Habt ihr Interesse am iPhone 14 Pro in Silber und mit 256GB? Dann müsst ihr derzeit rund vier Wochen auf die Lieferung warten. Diese lange Lieferzeit hat auf der einen Seite mit der hohen Nachfrage nach den Pro-Modellen und auf der anderen Seite mit einem Corona-Ausbruch in einer Foxconn-Fabrik in China zu tun. Erst kürzlich hatte Apple ein Update zur aktuellen Liefersituation der Pro-Modelle gegeben. Fest steht in jedem Fall, dass ihr schnellstmöglich ein Pro-Modell bestellen solltet, wenn ihr dieses zum Weihnachtsfest benötigt.