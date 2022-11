Vor kurzem hatten wir euch darüber informiert, dass Apples Chip-Fertiger TSMC eine Fabrik in Arizona errichtet. Ab dem Jahr 2024 wird Apple aus dieser Fabrik Chips für seine Geräte beziehen.

Bloomberg berichtet, dass Tim Cook bei seiner kürzlich getätigten Europareise bei einem Treffen mit Ingenieuren in Deutschland bestätigt hat, dass das Unternehmen ab 2024 einige seiner Chips aus einem Werk in Arizona beziehen wird.

„Wir haben bereits eine Entscheidung getroffen, ein Werk in Arizona zu kaufen, und dieses Werk in Arizona geht 2024 in Betrieb, also haben wir ungefähr zwei Jahre vor uns, vielleicht etwas weniger.“ sagte Cook den Mitarbeitern. „Und ich bin mir sicher, dass wir in Europa auch aus Europa beziehen werden, wenn diese Pläne deutlicher werden“, sagte er bei dem Treffen, an dem Apple Service-Chef Eddy Cue und Deirdre O’Brien, die Leiterin für Einzelhandel und Personal, teilnahmen.