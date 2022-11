Im Juni dieses Jahres wurde bekannt, dass Apple zehn Jahre lang die Spiele der Major League Soccer exklusiv übertragen wird. Am heutigen Abend hat Apple weiterführend Informationen zur Kooperation bekannt gegeben. Zum 01. Februar 2023 wird der MLS Season Pass aufgelegt.

Apple und die MLS kündigen MLS Season Pass für 1. Februar 2023 an

Apple und die Major League Soccer haben heute bekannt gegeben, dass der MLS Season Pass am 1. Februar 2023 auf den Markt kommen wird. Damit lassen sich die Spiele der MLS in über 100 Ländern und Regionen verfolgen. Alle Spiele werden auf Milliarden von Geräten über die Apple TV App auf Apple Geräten, Smart-TVs, Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com verfügbar sein. Die Einführung des MLS Season Pass ist der offizielle Startschuss für die 10-jährige Partnerschaft zwischen der MLS und Apple

Der MLS Season Pass bietet den Fans der MLS das umfangreichste und am einfachsten zugängliche Programmangebot aller Zeiten, einschließlich aller MLS- und Leagues Cup-Spiele sowie Hunderte von MLS NEXT Pro- und MLS NEXT-Spielen während der Saison. An Spieltagen (die Saison beginnt am 25. Februar) bietet der MLS Season Pass eine exklusive Liveshow, damit die Fans kein spektakuläres Tor oder keine Abwehraktion verpassen, sowie Spielwiederholungen, Highlights und Analysen. Ab dem 1. Februar können Fans den MLS Season Pass über die Apple TV App abonnieren.

Preise

Blicken wir noch auf die Preise. Euro-Preise wurden bis dato noch veröffentlicht, diese werden zu einem späteren bekannt gegeben. Allerdings hat Apple bestätigten, zu welchen Preisen der MLS Season Pass in den USA abonniert werden kann. Kunden bezahlen 14,99 Dollar pro Monat bzw. 99 Dollar für die Saison. Apple TV+ Abonnenten sparen ein paar Dollar und zahlen 12,99 Dollar monatlich bzw. 79 Dollar Pro Saison.