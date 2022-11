Die Apple Watch ist bereits ein leistungsfähiges Werkzeug für Sportler. watchOS 9 bringt weitere Daten und Funktionen, die dabei helfen, die Effizienz des Laufens zu verfolgen. Apple hatte bereits im Juni auf der WWDC die Funktion Race Route angekündigt, die das sportliche Erlebnis noch verbessern soll. So können Nutzer mit der Funktion wählen, ob sie auf häufig genutzten Strecken gegen ihr bestes oder letztes Ergebnis antreten möchten. Mit der dritten Beta von watchOS 9.2 kann jetzt die Funktion erstmals getestet werden.

watchOS 9.2 bringt „Race Route“

Speziell für Läufer und Radfahrer entwickelt, können Nutzer mit Race Route gegen sich selbst auf einer Strecke antreten, die sie bereits absolviert und als Outdoor-Lauf oder Radfahren auf der Apple Watch aufgezeichnet haben. Benutzer können mit Race Route wählen, ob sie auf häufig genutzten Strecken gegen ihr bestes oder letztes Ergebnis antreten möchten, und erhalten während des Trainings Warnungen, wenn sie vor oder hinter ihrem Tempo liegen oder von der Route abweichen.

Während die dritte Beta von watchOS 9.2 Race Route bereits enthält, kündigte Apple auf der WWDC22 eine weitere Funktion an, die noch aussteht: die Streckenerkennung. Diese erkennt automatisch, wenn man eine Laufstrecke erreicht. Dann werden Apple Maps Daten mit den GPS-Daten kombiniert, um eine genauere Streckenkarte und genauere Pace- und Distanzangaben zu liefern.

Race Route wird noch in diesem Jahr mit watchOS 9.2 erscheinen und ist mit der Apple Watch Series 4 und neueren Modellen kompatibel. Die Streckenerkennung könnte ebenfalls in diesem Jahr (jedoch voraussichtlich nur in den USA) veröffentlicht werden. Die finale Version von watchOS 9.2 soll spätestens im Dezember erscheinen und führt außerdem die Unterstützung für eine neue Home-App-Architektur ein, die auch in iOS 16.2, iPadOS 16.2 und macOS Ventura eingeführt wurde.