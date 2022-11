o2 hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen ab dem 30. November seine gigabitfähigen o2 my Home Tarife auch über das FTTH-Netz der Deutschen Telekom und somit über Glasfaser vermarktet.

o2: Glasfaser-Kooperation mit Deutscher Telekom

o2 kooperiert beim Thema Glasfaser mit der Deutschen Telekom. Zunächst adressiert o2 die 4,5 Millionen Haushalte mit seinen Festnetz-Produkten, die aktuell einen reinen Glasfaser-Anschluss von der Deutschen Telekom erhalten können. Bis Ende 2024 sollen dies mehr als 10 Millionen Haushalte sein und von da an jährlich im Durchschnitt zusätzlich 2,5 Millionen Haushalte. Die Tarifbandbreite der Festnetzprodukte von o2 my Home reicht von 100 MBit/s bis 1 GBit/s im Download. Zum Beispiel sind bis zu 500 MBit/s Surf-Geschwindigkeit im Download über das Glasfaser-Netz der Deutschen Telekom ab 44,99 Euro im Monat erhältlich (o2 my Home XL).

Neu- und o2 Mobilfunkkund:innen profitieren von einem Aktions-Rabatt von 10 Euro pro Monat in den ersten 12 Monaten. Die o2 Mobilfunkkunden erhalten im Anschluss dauerhaft einen Kombi-Vorteil von 5 Euro/Monat für die restliche Vertragslaufzeit. Ab dem o2 my Home L zahlen sie promotional keinen Anschlusspreis, dieser entfällt bei einem Anschluss an das Glasfasernetz der Deutschen Telekom sogar ab dem o2 my Home M. Ein passender Router (AVM Fritz!Box 5530) der neusten Generation ist für 5,99 Euro pro Monat bei o2 erhältlich. Alle Tarife sind auch in der flexiblen Variante – ohne feste Vertragslaufzeit – buchbar.

