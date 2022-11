Apple hat vor wenigen Augenblicken offiziell bestätigt, dass es auch in diesem Jahr rund um den Black Friday ein Shopping-Event geben wird. Ihr erhalten vom 25. bis 28. November eine Apple Geschenkkarte, wenn ihr ein qualifiziertes Produkt kauf.

Apple Shopping-Event 2022

Dieser Tage starten zahlreiche Unternehmen ihre Black Friday oder Black Week Rabatt-Aktionen. Bis die Aktion im Apple Online Store bzw. vor Ort in den Apple Stores startet, müsst ihr euch noch ein paar wenige Tage gedulden. Nichtsdestotrotz hat Apple das kommenden Shopping-Event heute angeteasert, so dass ihr euch schon einmal einen Eindruck verschaffen könnt, was euch erwartet. Merkt euch den Termin bzw. alle vier.

Beim Kauf eines qualifizierten iPhone, einer qualifizierten Apple Watch, eines qualifizierten Mac, qualifizierter AirPods und mehr gibt’s für begrenzte Zeit eine Apple Gift Card für euren nächsten Kauf dazu.

Was heißt das konkret? Beim Kauf eines iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 oder iPhone SE gibt’s eine Apple Gift Card über 50 Euro dazu. Beim Kauf von AirPods Pro (2. Generation), AirPods (2. Generation), AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase oder AirPods Max gibt’s eine Apple Gift Card über bis zu 75 € dazu. Bei der Apple Watch SE ist eine eine Apple Geschenkkarte im Wert von 50 Euro, beim iPad Air, iPad oder iPad mini ist es eine Apple Geschenkkarte von bis zu 50 Euro und beim MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini oder iMac gibt es eine Apple Gift Card über bis zu 250 Euro dazu. Aber auch Apple Zubehör und Beats-Kopfhörer nehmen an der Aktion teil.

Wie eingangs erwähnt, müsst ihr euch noch in paar Tage gedulden. Das Apple Shopping-Event startet am 25. November und läuft bis zum 28 November. Ein paar Apple Geschenketipps findet wir hier.

-> Hier findet ihr alle Infos zum Apple Shopping Event