Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass die erste Staffel zu „Puppy Place“ auf Apple TV+ angelaufen ist. Nun kündigt sich die zweite Staffel an. Diese startet am 09. Dezember auf Apple Video-Streaming-Dienst. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer zu bestaunen.

Offizieller Trailer zu „Puppy Place – Staffel 2“ ist da

Apple TV+ hat den Trailer für die zweite Staffel von „Puppy Place“ veröffentlicht, die am Freitag, den 9. Dezember weltweit Premiere feiert. Basierend auf der Bestseller-Buchreihe von Scholastic, geschrieben von Ellen Miles, erzählt „Puppy Place“ die Abenteuer der hundeliebenden Geschwister Charles und Lizzie Peterson und den Welpenfreunden, die sie auf der Suche nach einem Zuhause fördern.

Jede der acht Folgen der zweiten Staffel erzählt weiterhin die Geschichte eines Welpen, der den Weg zur Familie Peterson findet. Charles (Riley Looc) und Lizzie (Brooklynn MacKinzie), deren unterschiedliche Herangehensweisen sich gegenseitig ergänzen, inspirieren und gelegentlich verwirren, tun alles, um für jeden Hund ein glückliches, liebevolles Zuhause zu finden. Zu entdecken, was jeden Welpen besonders macht, bietet eine einzigartige Perspektive, die dem Paar hilft, seine eigenen individuellen Hürden zu überwinden.