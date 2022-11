Vor Kurzem sind die o2 Black Deals bei o2 angelaufen. Der Mobilfunkanbieter nimmt somit an der Schnäppchenjagd des Jahres teil und hat ein paar spannende Deals aufgelegt. Auf drei Hardware-Angebote (u.a. das iPhone 13 mit o2 Free M) sind wir bereits eingegangen. Nun blicken wir auf o2 my Home und somit das Festnetzangebot von o2.

o2 my Home

Bis einschließlich 29.11.2022 erhaltet ihr bei Abschluss eines o2 my Home S mit bis 50 Mbit/s oder eines o2 my Home M mit bis 100 Mbit/s einen Extra-Rabatt: Auf die Grundgebühr gibt es beim o2 my Home S zusätzlich 5 Euro und beim o2 my Home M 10 Euro Preisnachlass in den ersten 12 Monaten für Neukunden.

Der o2 my Home S ist damit in den ersten 12 Monaten schon für 14,99 Euro mtl. und damit für den halben Preis erhältlich, der o2 my Home M für 19,99€ mtl. Ab dem 13. Monat zahlen Neukunden dann monatlich 29,99€, bzw. 34,99€.

In unseren Augen sind die o2 my Home grundsätzlich schon preislich attraktiv. Im Rahmen der Black Friday Deals verbessert sich das Preis-Leistungsverhältnis noch einmal deutlich.

-> Hier geht es zu den o2 Black Deals