In den letzten Tagen hatten wir euch bereits auf den ECOVACS T9 AIVI Saugroboter mit Wischfunktion aufmerksam gemacht. Bei einem Preis von 399 Euro besitzt dieser über ein Top-Leistungsverhältnis. In diesem Zusammenhang möchten wir euch auf einen weiteren Black Friday Deal des Herstellers hinweisen. Dieses Mal blicken wir allerdings auf eine „Eierlegende Wollmilchsau“ der Saug- und Wischroboter. Nach heutigen Gesichtspunkten lässt der ECOVACS DEEBOT X1 Turbo keine Wünsche offen. Bei einem Preis von 799 Euro spart ihr satte 500 Euro im Vergleich zum bisherigen Preis von 1299 Euro. Ihr müsst zwingend die Amazon Produktseite aufrufen und dort den 500 Euro Coupon aktivieren.

Der ECOVACS DEEBOT X1 Turbo kaum einen Wunsch offen und ist eine echte Bereicherung für den Haushalt.

500 Euro Black Friday Rabatt auf ECOVACS DEEBOT X1 Turbo

Der Red Dot Award Gewinner 2022 „ECOVACS DEEBOT X1 Turbo“ hinterlässt nicht nur einen optisch guten Eindruck in euren vier Wänden, sondern kann auch durch seinen Leistungsumfang überzeugen.

Beim ECOVACS DEEBOT X1 Turbo handelt es sich grundsätzlich um eine 3-in-1 Reinigungsstation, die euch bei der Hausarbeit hilft. Neben dem klassischen Saugen, kann das Gerät auch euren Fußboden wischen. Die mitgelieferte Station bietet zwei getrennte Tanks für Frisch- und Abwasser, so dass der gesamte Prozess vollautomatisch funktioniert. Das Gerät befüllt sich automatisch mit Frischwasser und entleert sich über die Station während des Reinigungsprozesses in den Abwassertank. Dies wird solange wiederholt bis eure gesamte Fläche gewischt wurde. Laut Hersteller wird dabei eine Fläche von maximal 360qm unterstützt. Der Clou dabei ist übrigens eine Kaltlufttrocknung. Nach der Reinigung wird das gereinigte Wischtuch mithilfe von kalter Luft schnell getrocknet. So werden Bakterien und Gerüche vermieden.

Diese Kombination aus „saugen, wischen und trocken föhnen“ bildet das Herzstück des ECOVACS DEEBOT X1 Turbo. Der DEEBOT X1 TURBO verfügt über zwei Seitenbürsten, eine schwebende Hauptbürste, eine Saugkraft von 5000 Pa und das rotierende OZMO-Wischsystem Turbo 2.0.

Diese Funktion stellt allerdings nur ein Highlight des Gerätes dar. Natürlich verfügt der ECOVACS DEEBOT X1 Turbo auch über eine fortschrittliche AIVI 3D- und TrueMapping-Technologie (Kartografie). Der Saug- und Wischroboter setzt dabei auf künstliche Intelligenz sowie eine RGB-Kamera und Autopilot-Technologie, mit der Hindernisse noch besser vermieden werden können.

Um euch die Arbeit bzw. den Umgang mit dem ECOVACS DEEBOT X1 Turbo noch ein Stück zu erleichtern, hat der Hersteller den YIKO Sprachassistenten implementiert. Aktiviert euren intelligenten Roboter einfach mit „OK, YIKO“. Mit der brandneuen KI-Sprachsteuerungstechnologie könnt ihr euren DEEBOT so steuern, dass er mühelos mit der Reinigung beginnen kann. Übrigens: Das Gerät ist der erste ECOVACS Saugroboter mit Sprachassistent und Schallquellen-Lokalisierungstechnologie.

Black Friday Rabatt auf ECOVACS DEEBOT X1 Turbo

Zweifelsfrei bietet der ECOVACS DEEBOT X1 Turbo allerhand Argumente, um euch die Hausarbeit zu erleichtern und euch mehr Freizeit zu ermöglichen. Das Saugen und Wischen erfolgt vollautomatisch, nur der Frischwassertank muss von Zeit zu Zeit wieder gefüllt und der Abwassertank geleert werden. Ansonsten erledigt das Gerät nahezu alle Arbeiten von selbst.

Zugegebenermaßen ist ein Preis von 799 Euro kein Schnäppchen Preis. Mit den 500 Euro Rabatt zum Black Friday wird das Gerät allerdings umso attraktiver und bietet ein überzeugendes Preis- Leistungsverhältnis.

