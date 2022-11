Apple hat einen neuen Weihnachts-Clip mit dem Namen „Share the Joy“ veröffentlicht. Mit diesem bewirbt der Hersteller aus Cupertino die neuen AirPods Pro 2 sowie die Möglichkeit, Audioinhalte zu teilen.

Apple veröffentlicht „Share the Joy“

Seit längerem bietet euch Apple die Möglichkeit, dass ihr Audio über AirPods oder Beats-Kopfhörer teilen könnt. So könnt ihr gemeinsam mit einem Freund über AirPods oder kabellose Kopfhörer von Beats Audio von eurem iPhone oder iPad hören.

Genau dieses Features bewirbt Apple mit dem neuesten Clip „Share the Joy“, den die Verantwortlichen wenige Wochen vor Weihnachten veröffentlicht haben.

In dem 99-Sekunden-Videos verbindet sich ein Paar über AirPods, um gemeinsam Musik zu hören und in eine Schneewelt einzutauchen. Ob es sich hierbei um Apple jährliche Weihnachts-Werbespot handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Dieser wird normalerweise von ruhigeren Tönen begleitet. In dem Clip „Share the Joy“ sind stattdessen Hip-Hop-Klänge zu hören. Genau genommen ist es der Song “Puff” von Bhavi & Bizarrap.

Apple bereitet sich langsam aber sicher auf das Weihnachtsfest vor. Kürzlich veröffentlichte der Hersteller eine Webseite mit Geschenke-Tipps zu Weihnachten und erst heute teaserten die Verantwortlichen ein Apple Shopping Event rund um den Black Friday an.