Apple hat einige Funktionen entwickelt, um Menschen mit leichtem bis mittlerem Gehörverlust zu helfen. Wie eine neue Studie zeigt, können die AirPods Pro als erschwingliche Hörgeräte dienen. Die Studie legt nahe, dass die Ohrhörer ähnlich gut funktionieren können wie spezielle Geräte, die vierstellige Summen kosten.

AirPods als Hörgerät nutzen

Moderne Hörgeräte sind hochentwickelte Geräte, die z. B. unerwünschte Frequenzbereiche herausfiltern und in bestimmte Richtungen fokussieren können. Aber diese Raffinesse hat ihren Preis. Ein typisches Mittelklasse-Hörgerät kann schnell mehrere Tausend Euro kosten, und die Spitzengeräte liegen bei etwa 10.000 Euro. Diese Tatsache bedeutet, dass viele derjenigen, die von einem Hörgerät profitieren könnten, sich dieses nicht leisten können. Statistiken zeigen, dass bei den unter 70-Jährigen nur einer von sechs Personen, die ein Hörgerät benötigen, dieses auch tatsächlich besitzt. Somit gibt es eine Marktlücke für leistungsstarke und dennoch erschwingliche Hörgeräte.

Hier kommt Apple ins Spiel. Das Unternehmen hat schon lange ein Interesse an der Funktionalität von Hörgeräten. Bereits 2013 wurde das MFi-Programm des Unternehmens erweitert, damit das iPhone Funktionen für Bluetooth-Hörgeräte hinzufügen kann. Im Jahr 2018 erhielt iOS 12 eine „Live-Mithören“-Funktion – und im vergangenen Jahr führte Apple die Funktion „Konversationsverstärkung“ für die AirPods Pro ein. Die Funktion fokussiert eure AirPods Pro auf die Person, die vor euch spricht, und verbessert so das Hörvermögen im direkten Gespräch miteinander.

Während von Apple in dem Bereich voraussichtlich noch viel mehr zu erwarten ist, verweist das Wall Street Journal auf eine Studie, die zeigt, dass die AirPods Pro bereits jetzt mit wesentlich teureren Hörgeräten vergleichbar sind.

In der Studie der Fachzeitschrift iScience heißt es, dass die Konversationsverstärkung der AirPods Pro Erwachsenen mit leichtem bis mittelschwerem Hörverlust helfen, Sprache fast genauso gut zu hören wie zwei verschreibungspflichtige Hörgeräte anderer Hersteller.

Die AirPods Pro erfüllten die Standards in vier von fünf Kategorien, während die AirPods 2 die Kriterien für zwei Kategorien in einem Test zu Klang und Klarheit erfüllten. Die AirPods Pro übertrafen den idealen Schwellenwert für den internen Geräuschpegel, um den Trägern zu helfen, zwischen leiseren Geräuschen und Sprache zu unterscheiden.

„Sie werden Hörgeräte nicht ersetzen, aber es ist eine gute Möglichkeit für Menschen zu erfahren, wie die Welt aussehen würde, wenn sie etwas Hilfe, ein Upgrade für ihr Gehör, bekommen könnten“, sagte Yen-Fu Cheng, ein Hals-Nasen-Ohren-Spezialist am Taipei Veterans General Hospital in Taiwan, der die Studie mitverfasst hat.

Es gibt jedoch einen Haken. Laut Michele DiStefano, Direktorin des Shelley and Steven Einhorn Audiology Center in New York, ist die Akkulaufzeit der AirPods als Hörgerät begrenzt. Nutzer können mit einer einzigen Ladung bis zu 5 Stunden Hörzeit und bis zu 3 Stunden Sprechzeit erwarten. Die AirPods Pro der zweiten Generation bieten mit einer einzigen Ladung bis zu 6 Stunden Hörzeit und bis zu 4,5 Stunden Sprechzeit.