Anfang dieses Monats kündigte WhatsApp nicht nur die Communitys, sondern auch noch drei weitere Funktionen an. Eine dieser weiteren neuen Funktionen wird nun ausgerollt. Es handelt es um eine Umfrage-Funktion in Chats.

WhatsApp schaltet Umfrage-Funktion frei

Wenn ihr bis dato eine Umfrage in WhatsApp-Chats durchführen wolltet, war dies nur über Umwege möglich. Allerdings ändert sich das nun, da WhatsApp ein neues Umfrage-Tool implementiert hat.

Wenn ihr beispielsweise in einer größeren WhatsApp-Gruppe einen Termin für ein Treffen festlegen und die gesamte Gruppe nach ihrem bevorzugten Termin befragen möchtet, so ist dies nun direkt in WhatsApp möglich. Natürlich könnt ihr das Umfrage-Tool nicht nur nutzen, um einen Termin festzulegen, sondern auch um andere Meinungen zu einem bestimmten Thema einzuholen.

Das Erstellen einen Umfrage ist kinderleicht. Innerhalb eines Chats klickt ihr unten links auf das kleine „+“-Zeichen (Bei Android ist es übrigens eine Büroklammer, auf die ihr drücken müsst). In dem nun erscheinenden Menü könnt ihr fortan nicht mehr nur Fotos, Videos etc. auswählen, auch der Menüpunkt „Umfrage“ steht nun bereit. Im nächsten Schritt könnt ihr eure Frage formulieren und bestimmte Antworten vorgeben.

Sobald die Umfrage veröffentlicht wurde, steht diese für alle Chat-Teilnehmer bereit. Ihr könnt zudem einsehen, wer welche Stimmte abgegeben hat. Hierzu klickt ihr auch „Stimmen ansehen“.