Die Amazon Black Friday Woche ist vor wenigen Augenblicken gestartet. Ab sofort und bis zum 28. November erhaltet ihr zahlreiche Schnäppchen aus allen Bereich auf Amazon. Über eine Woche lang findet ihr tolle Geschenkideen und Artikel für die Weihnachtszeit sowie viele weitere Produkte mit tollen Rabatten.

Amazon startet Black Friday Woche

Pünktlich um 00:01 Uhr ist die Black Friday Woche soeben auf Amazon gestartet. Die Black Friday läuft bis Montag, den 28. November 2022, um 23:59 Uhr. Unter www.amazon.de/blackfriday findet ihr die vielseitigen Angebote von Top-Marken aus den Kategorien Beauty, Fashion, Küche & Haushalt, Spielzeug, Elektronik, Amazon Geräte und vieles mehr.

Im Angebotszeitraum sind, solange der Vorrat reicht, täglich wechselnde „Angebote des Tages“ ab Mitternacht für jeweils 24 Stunden verfügbar. Zusätzlich gehen Blitzangebote zwischen 06:00 Uhr und 19:45 Uhr in regelmäßigen Abständen online und sind für maximal sechs Stunden erhältlich. Schnell sein lohnt sich: diese Angebote können blitzschnell ausverkauft sein.

Tipp: Jetzt einkaufen und erst im Januar per Monatsabrechnung bezahlen

Kunden können vom 18. November bis 31. Dezember 2022 entspannt bei Amazon.de einkaufen und ihre Bestellungen per Monatsabrechnung im Januar 2023 bezahlen. Sie erhalten die Monatsabrechnung am 1. Januar 2023 und haben dann 14 Tage Zeit, um die Zahlung per Banküberweisung oder Pay Now (SEPA-Lastschrift) abzuschließen.

Übrigens: Mit Prime früher auf Angebote zugreifen: Für Prime-Mitglieder sind viele Angebote schon 30 Minuten vorab verfügbar. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können sich unter www.amazon.de/prime anmelden und den Service 30 Minuten vorab verfügbar. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können sich unter www.amazon.de/prime anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.

-> Hier geht es direkt zur Amazon Black Friday Woche